Μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα σπριντ ήταν ο βασιλιάς του στίβου. Η μάχη για τον τίτλο του πιο γρήγορου ανθρώπου του κόσμου στην κούρσα της μιας ανάσας τραβούσε τα βλέμματα όλων. Πλέον, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο επί κοντώ. Εκεί όπου ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο Εμμανουήλ Καραλής και οι υπόλοιποι κορυφαίοι άλτες προσφέρουν συναρπαστικές μονομαχίες.

Στον Σουηδό η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βρει το πρόσωπο που θα τραβήξει τον στίβο. Στα 26 του χρόνια ο Αρμαντ Ντουπλάντις δείχνει ότι έχει μπροστά του όλο το μέλλον για να φτάσει σε ύψη που έμοιαζαν αδιανόητα.

Το 2025 ο σπουδαίος Σουηδός ξεπέρασε τα 6,30μ. βελτιώνοντας ακόμα μια φορά το δικό του Παγκόσμιο Ρεκόρ. Έγινε φυσικά ο πρώτος αθλητής που περνά το συγκεκριμένο ύψος και έδειξε έτοιμος για νέες κορυφές.

Η κοινή πορεία Ντουπλάντις και Καραλή

Ο δρόμος του σπουδαίου Σουηδού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με εκείνον του Εμμανουήλ Καραλή. Οι δύο τους διαγωνίζονται μαζί από παιδιά και η φωτογραφία τους από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κάλι το 2015 έχει αποκτήσει συλλεκτική αξία.



Ωστόσο, η πορεία τους ήταν αρκετά διαφορετική. Από την μία ο Μόντο Ντουπλάντις με τα ρεκόρ του προσέλκυσε γρήγορα πολλούς χορηγούς. Εκείνοι του έστρωσαν με ροδοπέταλα την πορεία του μέχρι τώρα και διευκόλυναν να ανθίσει το τεράστιο ταλέντο του.

Από την άλλη ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε να παλέψει. Να παλέψει με τον ρατσισμό ακόμα και μέσα στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού, με την κατάθλιψη, με τους τραυματισμούς μέχρι να καταφέρει να φτάσει εκεί που μπορούσε.

Η χρονιά που ο «Μανόλο» άλλαξε επίπεδο

Το 2024 έστειλε τα πρώτα ξεκάθαρα σημάδια ότι είναι κοντά στο να μπει ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος. Το 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής εκτοξεύτηκε. Συνολικά έδωσε 29 αγώνες εκ των οποίων οι 12 ήταν με επίδοση άνω των 6 μ. (τι σημαίνει αυτό θα το αναλύσουμε παρακάτω).

Με το 6,08 μ. που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2025 στο Βόλο, ανέβηκε στο Νο 4 της λίστας με τους καλύτερους – βάσει επίδοσης – άλτες του επί κοντώ όλων των εποχών, πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις, τον Ρενό Λαβιλενί και τον Σεργκέι Μπούμπκα.

Έπειτα από τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, έχει πια στη συλλογή του μετάλλια από όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Το φάντασμα του Μπούμπκα

Σε όσα έκαναν μέσα στο 2025 ο Ντουπλάντις με τον Καραλή θα επιμείνουμε, αλλά πρώτα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Το ημερολόγιο έγραφε 13 Ιουλίου 1985 όταν ο Σεργκέι Μπούμπκα έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 6 μ.

Έκτοτε, έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος του αγωνίσματος το οποίο άλλαξε για πάντα. Ολοκλήρωσε την τεράστια καριέρα του με ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έξι σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ανοικτού στίβου (τρία με τη Σοβιετική Ένωση και άλλα τόσα με την Ουκρανία), τέσσερα σε παγκόσμιο κλειστού στίβου (3 με τη Σοβιετική Ένωση και ένα για την Ουκρανία) και ακόμα δύο σε ευρωπαϊκά.

Συνολικά το παλμαρέ του περιλαμβάνει 23 χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Ο θρύλος του επί κοντώ πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ στο 5.85μ. και το άφησε στο 6.15μ. κάτι που σημαίνει ότι το ανέβασε κατά τριάντα εκατοστά!

Κατά τη διάρκεια της πορείας του ξεπέρασε τα 6μ. συνολικά 45 φορές. Η πιο σταθερή χρονιά του ήταν το 1991 όταν συνολικά έκανε δέκα άλματα πάνω από τα 6μ.

Η ασύλληπτη χρονιά του Ντουπλάντις και του Καραλή

Γιατί σας τα αναφέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία; Για να αντιληφθούμε καλύτερα τι έχουν πετύχει ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής μέσα στο 2025.

Ο Σουηδός, πέρα από το γεγονός ότι ξεπέρασε το φράγμα των 6,30μ., πραγματοποίησε μια αδιανόητη χρονιά. Κατά τη διάρκεια του 2025 κατέρριψε τέσσερις φορές το Παγκόσμιο ρεκόρ ξεπερνώντας διαδοχικά το 6,27μ., 6,28μ., 6,29μ. και με αποκορύφωμα τα 6,30 μέτρα που πέτυχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μόλις τρεις αθλητές ξεπέρασαν τα 6μ. Φυσικά, οι δύο με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Κρίστοφερ Νίλσεν να συμπληρώνει την τριάδα (6.01μ.).

Συνολικά έγιναν 27 άλματα πάνω από τα 6μ. με το δίδυμο των Ντουπλάντις και Καραλή να κάνει τα 26 από αυτά. Μάλιστα, με 6,08μ. Επόμενος στόχος του Μανόλο είναι να ξεπεράσει τα 6,10μ. «στοχεύοντας» τους Μπούμπκα και Λαβιλενί.

Πάντως, μέσα στο 2025 τους ξεπέρασε σε μία άλλη κατηγορία. Ποια είναι αυτή; Τα περισσότερα άλματα πάνω από 6μ. μέσα σε μία χρονιά. Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει φυσικά στον Μόντο Ντουπλάντις. Το 2022 ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας επίδοση άνω των έξι μέτρων σε 22 αγώνες του. Στη δεύτερη θέση της λίστας ήταν μέχρι πέρσι ο Σεργκέι Μπούμπκα με δέκα αγώνες άνω των έξι μέτρων. Ωστόσο, ο Εμμανουήλ Καραλής τον ξεπέρασε κάνοντας 12 αγώνες.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του ταλέντου του Σουηδού αρκεί να αναφέρουμε ότι στην ιστορία του επί κοντώ έχουν γίνει συνολικά 48 άλματα πάνω από 6,10. Ο Ντουπλάντις έχει τα 35 από αυτά… Τα υπόλοιπα ανήκαν στους Μπούμπκα και Λαβιλενί.

Το εμφατικό 6,17 του Καραλή και οι μάχες με τον Ντουπλάντις που έρχονται

Από το βράδυ του Σαββάτου ο Εμμανουήλ Καραλής μπήκε και σε αυτή τη λίστα. Το 6,17 τον έκανε τον δεύτερο καλύτερο επικοντιστή όλων των εποχών.

Μέσα σε ένα βράδυ βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ κατά εννιά εκατοστά, αλλά το σημαντικότερο ήταν ο τρόπος που το έκανε. Το άλμα του ήταν τόσο εμφατικό που θα μπορούσε να είχε περάσει τον πήχη ακόμα κι αν ήταν τρία τέσσερα εκατοστά πιο ψηλά.

Οι προσπάθειες που έκανε μετά για το 6.31 μπορεί να ήταν αποτυχημένες, αλλά δείχνουν τη δίψα του. Αν καταφέρει να σταθεροποιηθεί σε άλματα τουλάχιστον πάνω από τα 6,10 τότε οι μάχες που θα δούμε στο προσεχές μέλλον με τον Ντουπλάντις θα μείνουν στην ιστορία.

Ο Μανόλο φέρνει πίεση στον Ντουπλάντις που μέχρι τώρα δεν την είχε ο Σουηδός. Οι τελικοί στο επί κοντώ τελείωναν συνήθως εκεί κοντά στα έξι μέτρα. Μετά ο διαστημικός αθλητής, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, απλά κοιτούσε το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Δεδομένα ο Μανόλο ακόμα πρέπει να κάνει βήματα για να φτάσει τα δυσθεώρητα ύψη που φτάνει ο Σουηδός. Ωστόσο, έχει αποδείξει πως όσο συνεχίζει να απολαμβάνει αυτό που κάνει, τόσο μπορεί να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

Εμείς δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε αυτές τις στιγμές που μας χαρίζουν και να προετοιμαστούμε για τις μεγάλες μάχες τους που έρχονται. Άλλωστε, είναι ακόμα μόλις 26.