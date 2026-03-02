Με τη νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν να ολοκληρώνει το δεύτερο 24ώρο της, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια πρώτη εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα και την διάρκεια της «Επικής Οργής», ενώ οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας σε κοινή ανακοίνωση τους ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάληψης «αμυντικής δράσης» κατά του Ιράν για να περιορίσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι εκτοξεύσεις πυραύλων από την Τεχεράνη τόσο σε τοποθεσίες συμφερόντων τους, όσο και στους συμμάχους τους στην περιοχή.

Έως και τέσσερις εβδομάδες θα διαρκέσουν οι επιχειρήσεις

Η εκτίμηση του Τραμπ (αργότερα σε άλλες δηλώσεις ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν για όσο χρειαστεί μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι τους) ότι η επίθεση κατά του Ιράν μπορεί να συνεχιστεί έως και τέσσερις εβδομάδες, ήρθε λίγο μετά την προειδοποίηση από πλευράς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι τα πλήγματα το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ήδη νεκρός μαζί με αρκετούς αξιωματούχους της ιρανικής ηγεσίας, αλλά και μέλη της οικογένειας του.

Ήρθε επίσης καθώς η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων προχωρούσε στην ανακοίνωση ότι μέσα σε δύο 24ώρα έχουν πληγεί περισσότεροι από 1000 στόχοι στο Ιράν, μεταξύ των οποίων κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, σημεία εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και προφανώς ιδιαίτερη σημασίας για τις ΗΠΑ που έχουν αναπτύξει τεράσριες ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, πλοία και υποβρύχια του ναυτικού του Ιράν, αλλά και θέσεις αντιπλοϊκών πυραύλων.

Η μάχη για την επικράτηση στη θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ

Με βάση τα δεδομένα όπως αναφέρονται τα τελευταία 24ώρα σχετικά με την κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στο να αποκτήσουν κατά κύριο λόγο ναυτική υπεροχή και το Ισραήλ (με την βοήθεια φυσικά και των ΗΠΑ) στην εναέρια υπεροχή απέναντι στο Ιράν.

Έτσι ίδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανακοίνωση από πλευράς των Φρουρών της Επανάστασης πως εξαπέλυσαν επίθεση με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του ενός εκ των δύο αεροπλανοφόρων που έχουν στείλει οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή -και συγκεκριμένα του USS Abraham Lincoln- η οποία όμως όπως έγινε αργότερα ξεκάθαρο δεν είχε αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ήδη 9 πλοία του ιρανικού Ναυτικού μερικά εκ των οποίων ήταν «μεγάλα και σημαντικά» όπως σημείωσε ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και ότι θα ακολουθήσει η βύθιση και των υπολοίπων, ήταν μάλλον σχεδιασμένη για να αποδείξει ότι αυτός έχει το πάνω χέρι στην θάλασσα.

Η επικέντρωση των ΗΠΑ στην εξασφάλιση του ελέγχου της σύγκρουσης στην θάλασσα, είναι επίσης σημαντική και για έναν άλλο λόγο. Αμφισβητεί στο πεδίο την δυνατότητα που έχει το Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και να ελέγξει αυτό την ναυσιπλοϊα στην περιοχή.

Οι κινήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά

Το ζήτημα των Στενών, από τα οοία περνάει περίπου το 20% της ποσότητας πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως, είναι κομβικής σημασίας όχι μόνο για τις ΗΠΑ, καθώς το πιθανό κλείσιμο τους για μέρες θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στην αγορά πετρελαίου και να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Οι Φρουροί της Επανάσταση το Σάββατο ουσιαστικά έκλεισαν τα Στενά, στέλνοντας ηχογραφήσεις στα παρακείμενα πλοία να μην περάσουν από την περιοχή γιατί κινδυνεύουν να δέχθουν επίθεση. Την Κυριακή, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρια (σύμφωνα με άλλες αναφορές τέσσερα) δεξαμενόπλοια συμφερόντων Βρετανίας και ΗΠΑ ακριβώς επειδή είχαν προχωρήσει σε «παραβίαση» (σ.σ. προφανώς εννοούσαν των εντολών να μην προχωρήσουν σε διέλευση των Στενών ή να παραμείνουν στις θέσεις τους).

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία ετοιμάζονται να μπουν «στο παιχνίδι»

Σε αυτό το πλαίσιο, στην μεταφορά δηλαδή μεγάλου μέρους των επιχειρήσεων στην Θάλασσα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εντολή που έδωσε η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν στο αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle να κατευθυνθεί άμεσα από την Βαλτική όπου βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κίνηση αυτή που προηγήθηκε της (δεύτερης από την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν) κοινής ανακοίνωσης των E3, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας με την οποία οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες ξεκαθάρισαν ότι ετοιμάζονται για την ανάληψη αμυντικής δράσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους στην περιοχή, καταδεικνύει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν στοχεύει σε μια επίδειξη δύναμης.

Σε μια εξέλιξη πάντως που εντείνει την ανησυχία σχετικά με το μέλλει γενέσθαι τις επόμενες ημέρες ως προς την διάχυση της έντασης και των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε πως η Βρετανία έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις για να πληγούν σημεία εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.