Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα στις Σέρρες, όμως βρήκε τον τρόπο να φύγει με το πολύτιμο 2-1 απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική. Πρωταγωνιστής ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που επέστρεψε στα γκολ με δύο καθοριστικές παρεμβάσεις, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» τρεις βαθμούς που τους έφεραν προσωρινά στην κορυφή με 53 βαθμούς, εν αναμονή του αποτελέσματος της ΑΕΚ στον Βόλο. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους 12 βαθμούς και στην τελευταία θέση.

Η εικόνα του αγώνα, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, δεν προϊδέαζε για θρίλερ στο φινάλε. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυριάρχησε απόλυτα, δημιούργησε σωρεία ευκαιριών, αλλά βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό Τιναλίνι και τη δική της αδυναμία στην τελική προσπάθεια.

Καταιγισμός ευκαιριών, μηδέν αποτελεσματικότητα

Η πίεση των Πειραιωτών εκδηλώθηκε πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Μαρτίνς να σερβίρει στον Ελ Κααμπί και τον Τιναλίνι να αποκρούει. Στο 4’ ο Νασιμέντο αστόχησε, στο 5’ ο Ουρουγουανός γκολκίπερ μπλόκαρε προσπάθεια του Μαρτίνς, ενώ στο 20’ είπε «όχι» και στην κεφαλιά-ψαράκι του Τσικίνιο.

Ο Μαρτίνς συνέχισε να ταλαιπωρεί την άμυνα των «λιονταριών», αλλά είτε έχανε την ισορροπία του στην εκτέλεση είτε έβρισκε ξανά τον Τιναλίνι σε ετοιμότητα. Στο 36’ ο Αντρέ Λουίς πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Κοστίνια είδε νέα εντυπωσιακή απόκρουση. Το 15-0 στις τελικές αποτύπωνε απόλυτα την εικόνα, όχι όμως και το σκορ.

Η λύση ήρθε από τον συνήθη ύποπτο

Στο δεύτερο μέρος ο Μεντιλίμπαρ επιχείρησε να δώσει μεγαλύτερη δημιουργία με τις εισόδους των Μουζακίτη και Ροντινέι. Η κατοχή παρέμενε συντριπτική, η έμπνευση όμως έλειπε μέχρι το 60ό λεπτό. Τότε ο Ροντινέι σέντραρε με ακρίβεια και ο Ελ Κααμπί, κινούμενος ιδανικά στον χώρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 0-1.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Μαροκινός επιθετικός «χτύπησε» ξανά. Ο Ολυμπιακός βγήκε ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Μαρτίνς γύρισε έτοιμο γκολ και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος διαμόρφωσε το 0-2, σφραγίζοντας φαινομενικά τη νίκη.

Εφησυχασμός και άγχος στο φινάλε

Το προβάδισμα έφερε χαλάρωση. Ο Πανσερραϊκός ανέβασε γραμμές, προειδοποίησε με δύο τελικές σε ισάριθμα λεπτά και στο 82’ μείωσε με τον Ντε Μάρκο, ξαναμπαίνοντας στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση, όμως ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Φώτη Πολυχρόνη.

Η ουσία για τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται στους τρεις βαθμούς και στην επιστροφή του Ελ Κααμπί στην αποτελεσματικότητα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φώτης Πολυχρόνης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ίβαν – Μπρούνο

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φέλτες (46΄ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39΄ Δοϊρανλής), Ριέρα (66΄ Σοφιανός), Ίβαν (46΄ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79΄ Καρέλης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος (80΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46΄ Μουζακίτης), Νασιμέντο, Αντρέ Λουίζ (75΄ Γιαζιτζί), Τσικίνιο, Μαρτίνς (75΄ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.