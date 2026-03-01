Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 31χρονης εγκύου, που εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες της πολυκατοικίας όπου διέμενε στον Κολωνό. Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να ανατρέπουν το αρχικό σενάριο περί ατυχήματος, καθώς τα τραύματα που φέρει στο σώμα της δεν συνάδουν, στο σύνολό τους, με πτώση από σκάλα.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, η άτυχη γυναίκα φέρει πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία χαρακτηρίζονται ύποπτα. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, μόνο ένα από τα τραύματα αποδίδεται σε πτώση από τη σκάλα. Τα υπόλοιπα δεν παραπέμπουν σε ατύχημα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί εγκληματικής ενέργειας.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε σήμερα να καταθέσει ανέφερε πως κάτι ύποπτο συμβαίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση και έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις που δεν συνάδουν με απλή πτώση. Η κατάθεσή του αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της έρευνας.

Μετά τις επισημάνσεις του ιατροδικαστή, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου συντρόφου της γυναίκας. Ο άνδρας είχε ήδη προσαχθεί από χθες ως ύποπτος και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα δεδομένα της υπόθεσης, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 31χρονη.

Αύριο στις 12 το μεσημέρι, παρουσία αστυνομικού, θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή στη σορό της γυναίκας. Η διαδικασία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, γείτονες αναφέρουν ότι κατά καιρούς ακούγονταν φασαρίες και έντονοι καβγάδες από το διαμέρισμα όπου διέμεναν.