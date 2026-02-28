Σε εκπληκτική κατάσταση εμφανίστηκε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο σπουδαίος Έλληνας επικοντιστής, με ένα εκπληκτικό άλμα στα 6,17 μ., κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, γεγονός που ενθουσίασε το κοινό και πλέον είναι ο δεύτερος καλύτερος στον κόσμο!

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα που ειχε 6.15μ και τον Γάλλο Ρενό Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.

Αναλυτικά οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ

  1. Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ
  2. Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ
  3. Ρενό Λαβιλενί 6.16μ
  4. Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ
  5. Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ
  6. Στίβεν Χούκερ 6.06μ
  7. Σαμ Κέντρικς 6.06μ
  8. Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ
  9. Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ
  10. Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ