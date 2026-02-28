Σε εκπληκτική κατάσταση εμφανίστηκε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο σπουδαίος Έλληνας επικοντιστής, με ένα εκπληκτικό άλμα στα 6,17 μ., κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, γεγονός που ενθουσίασε το κοινό και πλέον είναι ο δεύτερος καλύτερος στον κόσμο!
Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα που ειχε 6.15μ και τον Γάλλο Ρενό Λαβιλενί με 6.16μ και μπροστά του είναι μόνο ο Ντουπλάντις με 6.30μ.
Αναλυτικά οι 10 κορυφαίοι άλτες στην ιστορία του επί κοντώ
- Αρμάντ Ντουπλάντις 6.30μ
- Εμμανουήλ Καραλής 6.17μ
- Ρενό Λαβιλενί 6.16μ
- Σεργκέι Μπούμκα 6.15μ
- Κέι Σι Λάιτφουτ 6.07μ
- Στίβεν Χούκερ 6.06μ
- Σαμ Κέντρικς 6.06μ
- Μαξίμ Ταράσοφ 6.05μ
- Νμίτρι Μαρκόφ 6.04μ
- Κρίστοφερ Νίλσεν 6.05μ