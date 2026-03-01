Νεκρή, με πολλαπλά τραύματα, βρέθηκε η 31χρονη έγκυος στον πέμπτο μήνα στον Κολωνό, στο σπίτι όπου διέμενε με τον 38χρονο σύντροφό της. Οι πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική εξέταση ανατρέπουν το αρχικό σενάριο ατυχήματος και φέρνουν στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για εγκληματική ενέργεια.

Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλά χτυπήματα από τα οποία μόνο ένα δικαιολογείται από πτώση. Γειτόνισσα του ζευγαριού περιγράφει καρέ – καρέ τις στιγμές που φαίνεται να εκτυλίχθηκαν στο σπίτι.

«Πριν το κακό είχε γίνει καυγάς. Άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει και μετά έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά ‘’Ψόφα σκυλί’’. ‘’Ψόφα σαν σκυλί’’ και μετά μεγάλη φασαρία. Και μετά νέκρα».

Στους γείτονες που είδαν το ασθενοφόρο και βγήκαν για να δουν τι συνέβη ο 38χρονος έδινε μια τελείως διαφορετική εκδοχή από αυτή που έδωσε στην αστυνομία.

«Βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι και βλέπουμε τον άνθρωπο και του λέμε τι έγινε απλά μας είπε ότι η κοπέλα του ζαλίστηκε, πήγε στο μπάνιο ζαλίστηκε έπεσε χτύπησε και έμεινε εκεί».

Γείτονες ανέφεραν μιλώντας στο MEGA πως για κάποιον καιρό άκουγαν φωνές από το διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα βέβαια αυτό είχε σταματήσει. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί την κατάληξη που θα είχαν τα πράγματα χθες το μεσημέρι.

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος, που εργάζεται ως διανομέας, προσήχθη και έδινε εξηγήσεις στους αστυνομικούς ενώ στο τμήμα κλήθηκαν για κατάθεση και συγγενικά του πρόσωπα. Στη συνέχεια η προσαγωγή έγινε σύλληψη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Από τις επισημάνσεις του ιατροδικαστή, προκύπτει ότι η κοπέλα έχει χτυπηθεί. Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι είτε να χτυπήθηκε και να τοποθετήθηκε στη σκάλα, ώστε να φανεί σαν ατύχημα, είτε να χτυπήθηκε και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.

Η 31ενός ετών έγκυος είχε μεγαλώσει σε μονογονεϊκή οικογένεια και πρόσφατα είχε χάσει την μητέρα της, προσπαθούσε να ξεπεράσει την απώλεια και περίμενε το παιδάκι που θα της έδινε ξανά ζωή.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι με παιδεία μεγαλωμένη με μεγάλο σεβασμό και προσοχή σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι που δεν πρόβαλε ποτέ την ομορφιά του. Ήταν ένας άνθρωπος που θα στηριζόταν πάντα στα χέρια και στα πόδια της, ποτέ σε έναν άνδρα», είπε οικογενειακή της φίλη.

Αύριο θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή που θα κρίνει την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 38χρονου.