Η επίθεση κατά του Ιράν αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μπορεί να επηρεάσει από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου μέχρι την υστεροφημία του.

Στέλνοντας στρατό στην άλλη άκρη του κόσμου για να ρίξει το καθεστώς στο Ιράν, να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να το εμποδίσει από το να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάσουν μέχρι τις ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος ήρθε σε αντίθεση με όσα υποστήριζε μέχρι σήμερα και στα οποία βάσισε την πολιτική καριέρα του: όχι στους αιώνιους πολέμους, όχι στην εμπλοκή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε μέρη μακρινά, η Αμερική Πρώτα.

8 επιθέσεις σε 13 μήνες από τον «ειρηνοποιό» Τραμπ

Απομονωτιστής στην ιδεολογία (δόγμα «Ντονρόε» που πρεσβεύει την επικέντρωση των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο), «ειρηνοποιός» στα λόγια (υποστηρίζει ότι «τερμάτισε οκτώ πολέμους») αλλά στην πράξη, πολύ πρόθυμος να επιβάλει την αμερικανική ισχύ στο εξωτερικό. Αμερικανοί αναλυτές μέτρησαν ότι η χθεσινή επίθεση στο Ιράν ήταν η όγδοη φορά που ο πρόεδρος διέταξε στρατιωτική δράση στο εξωτερικό στους 13 μήνες της δεύτερης θητείας του.

Στις ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικανοί γενικώς επαινούν τον πρόεδρο για την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, μια χώρα που επί δεκαετίες θεωρούν εχθρική και απειλητική προς τις ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι ο Τραμπ σύρει τη χώρα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μαζί με μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών στη Βουλή και στη Γερουσία, σχεδιάζουν να διοργανώσουν ψηφοφορία στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα για να περιορίσουν τις κινήσεις του προέδρου που ξεκίνησε πόλεμο χωρίς να ζητήσει προηγουμένως την έγκριση του νομοθετικού σώματος.

Διχασμένο το Maga

Το κίνημα Maga (Make America Great Again) είναι διχασμένο, καθώς αρκετοί καταλογίζουν στον πρόεδρο ότι «πέρασε στο στρατόπεδο των νεοσυντηρητικών» τους οποίους κάποτε απέρριπτε. «Λέει πάντα ψέμματα και βάζει πάντα την Αμερική τελευταία», δήλωσε η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, Ρεπουμπλικανή από τη Τζόρτζια και ηγετική φιγούρα των MAGA.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν την ανάληψη δράσης κατά του Ιράν με το επιχείρημα ότι αυτός ο πόλεμος θα γλιτώσει τις ΗΠΑ από χειρότερους πολέμους στο μέλλον καθώς ανοίγει τον δρόμο για μια Μέση Ανατολή πιο φιλική προς τους Αμερικανούς.

Στη φωτιά της Τεχεράνης το μέλλον του Τραμπ – Το στοίχημα που μπορεί να τον κάψει

Το αν ο Τραμπ θα κερδίσει το στοίχημα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης αλλά και από το τι θα ακολουθήσει. Αν το καθεστώς ανατραπεί και το Ιράν επιστρέψει στη διεθνή κοινότητα, ο αμερικανός πρόεδρος θα έχει καταφέρει κάτι στο οποίο απέτυχαν όλοι οι προκάτοχοί του.

Αν όμως η διάδοχη κατάσταση στην Τεχεράνη συνεχίζει να είναι εχθρική προς τις ΗΠΑ ή αν το Ιράν βυθιστεί στο χάος, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τον Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολα αν απαιτηθεί παρατεταμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο θάνατος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη αλλά ο Τραμπ δεν μπορεί να επηρεάσει από την Ουάσιγκτον το τι θα ακολουθήσει στην Τεχεράνη.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή μπορεί επίσης να επηρεάσει περιφερειακά ζητήματα, όπως την ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους στην περιοχή.