5 το πρωί: Τα μέτωπα Τραμπ – Η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό – Η σύλληψη Μέντελσον λόγω Έπστιν
Τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το διεθνές σκηνικό παραμένει εκρηκτικό, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με τα σενάρια για πιθανό αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν να εντείνονται. Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στο Μεξικό μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αστάθειας στο ήδη εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον
Στο κόκκινο η γεωπολιτική ένταση
- Τα σενάρια: Η ένταση γύρω από το Ιράν κλιμακώνεται, με το βλέμμα στραμμένο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το αν και πότε θα προχωρήσει σε στρατιωτικό πλήγμα. Ανάλυση της Jerusalem Post παρουσιάζει τέσσερα βασικά σενάρια – από άμεση επίθεση εντός ημερών έως αναβολή μετά το Ραμαζάνι – με το επικρατέστερο να τοποθετεί την κρίσιμη κίνηση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
- Σκληρό μήνυμα Ιράν: Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα θεωρήσει οποιοδήποτε αμερικανικό πλήγμα, ακόμη και «περιορισμένο», ως πράξη επιθετικότητας που δεν θα μείνει αναπάντητη, την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, σύμφωνα με τους FT, το Ιράν φέρεται να έκλεισε μυστική συμφωνία 500 εκατ. ευρώ με τη Ρωσία για την αγορά χιλιάδων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων,
- Εμπλοκή και με τους δασμούς: Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει ανοίξει νέο μέτωπο με τους δασμούς που επέβαλε και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε παράνομους. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Ε.Ε. η οποία «παγώνει» την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον για το νέο πρόγραμμα δασμών, με τις βασικές πολιτικές ομάδες να στηρίζουν τη διακοπή της διαδικασίας.
Χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
- Νεκρός ο αρχηγός του CJNG: Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο» και αρχηγός του ισχυρού καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στη Χαλίσκο του Μεξικού. Το CJNG διακινούσε κοκαΐνη και φεντανύλη αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται υπό τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για αυστηρότερη καταστολή των καρτέλ από το Μεξικό.
- Πώς έφτασαν στα ίχνη του; Ο μεξικανός Υπουργός Άμυνας αποκάλυψε ότι η ακριβής τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» εντοπίστηκε την Παρασκευή χάρη σε στενό συνεργάτη της συντρόφου του αρχηγού του καρτέλ, η οποία είχε εισέλθει σε εγκατάσταση στο Χαλίσκο. Έτσι, οι αρχές κατάφεραν να προγραμματίσουν γρήγορα την έφοδο στην κατοικία του.
- Πυρπολήσεις και νεκροί: Η επιχείρηση πυροδότησε άμεσα κύμα βίας σε 20 πολιτείες της χώρας. Ένοπλοι απέκλεισαν κεντρικούς οδικούς άξονες, έβαλαν φωτιά σε οχήματα και συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μέλη κρατικών και ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας και μέλη του καρτέλ, αλλά μια έγκυος γυναίκα που βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.
Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ
- Εμπλοκή στην υπόθεση Έπστιν: Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη στο Λονδίνο ως ύποπτος για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος, μετά από έρευνες σε ακίνητα στο Γουίλτσαϊρ και το βόρειο Λονδίνο. Η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι ο Μάντελσον διαβίβασε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπστιν.
- Τι είχε προηγηθεί; Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον είχε διορίσει ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Έπστιν. Ο 72χρονος απομακρύνθηκε από την θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι προέκυψαν νέες πληροφορίες σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση.
- Θα δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα; Η Ντάουνινγκ Στριτ προγραμματίζει να δημοσιεύσει έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη των ΗΠΑ, με την πρώτη δόση να αναμένεται στις αρχές Μαρτίου. Η βρετανική κυβέρνηση επιμένει στη δημοσιοποίηση, ελπίζοντας ότι τα έγγραφα θα ενισχύσουν τον ισχυρισμό ότι ο Μάντελσον είχε ψευδείς δηλώσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
- Τραγικός απολογισμός: Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ξεκίνησε τη μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέσσερα χρόνια μετά, ο πόλεμος συνεχίζεται, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και συνεχιζόμενες επιθέσεις σε αστικά κέντρα και υποδομές της χώρας.
- Ήξερε η CIA; Αναλυτές της CIA εκτιμούν ότι ο Πούτιν είχε αρχίσει να σχεδιάζει την εισβολή στην Ουκρανία ήδη από το 2020, αξιοποιώντας την πανδημία για στρατηγικό σχεδιασμό και εξασφαλίζοντας μέσω συνταγματικών αλλαγών την παραμονή του στην εξουσία μετά το 2024. Την ίδια στιγμή, στο Κίεβο, ο ουκρανός πρωθυπουργός Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετώπιζε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις με δυσπιστία, ενώ στην Ευρώπη, Παρίσι και Βερολίνο συνεχίζαν τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης.
- Γεωπολιτική αναδιάταξη: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιτάχυνε την ιστορική αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με επέκταση του ΝΑΤΟ, αύξηση των ευρωπαϊκών εξοπλιστικών προγραμμάτων και βαθιά ρήξη Δύσης–Ρωσίας. Παράλληλα, το μέτωπο παραμένει στάσιμο, ενώ οι δευτερογενείς επιπτώσεις σε ενέργεια, εφοδιαστικές αλυσίδες και επισιτιστική ασφάλεια συνεχίζουν να προκαλούν διεθνείς προκλήσεις χωρίς εμφανή διπλωματική λύση.
Όλα για την ανατροπή
- Τελικός: Απόψε το βράδυ (22.00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Λεβερκούζεν. Οι ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το 2-0 του πρώτου αγώνα και να πάρουν μια μεγάλη πρόκριση στους 16 του Champions League. Ο μεγάλος αγώνας θα μεταδοθεί από το MEGA.
- Για την ανατροπή: Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το ζευγάρι της Ίντερ με την Μπόντο Γκλιμτ. Οι Νορβηγοί επικράτησαν 3-1 στο πρώτο ματς και οι νερατζούρι πρέπει να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ αν δε θέλουν να αποχαιρετήσουν πρόωρα τη διοργάνωση.
- Για το θαύμα η Μπριζ: Στα άλλα δύο ζευγάρια ανοικτή είναι η πρόκριση στο Ατλέτικο – Μπριζ. Οι Βέλγοι του Χρήστου Τζόλη έβαλαν δύσκολα στους Ισπανούς και το 3-3 άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αντίθετα, διαδικαστικό χαρακτήρα έχει η ρεβάνς του Νιούκαστλ – Καραμπάχ μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα.
