Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, ο πλέον καταζητούμενος αρχηγός καρτέλ του Μεξικού γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων κοντά στο Ταπάλπα της Χαλίσκο.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο μεξικανός Υπουργός Άμυνας, στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχο, αποκάλυψε ότι η τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» εντοπίστηκε την Παρασκευή χάρη σε πληροφορίες από έναν στενό συνεργάτη της συντρόφου του αρχηγού του καρτέλ, η οποία είχε εισέλθει σε εγκατάσταση στο Χαλίσκο.

«Στις 21 Φεβρουαρίου, εκείνη έφυγε από το ακίνητο και προέκυψε πληροφορία ότι ο “Ελ Μέντσο” παρέμενε στο σημείο», εξήγησε, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να προγραμματίσουν γρήγορα την έφοδο στην κατοικία του.

Κατά την επιχείρηση, οι ένοπλοι του καρτέλ άνοιξαν πυρ, προκαλώντας ανταλλαγή πυρών σε συγκρότημα καλυβών, όπου τραυματίστηκαν ο ίδιος και δύο σωματοφύλακές του. Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν επέζησαν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν υποστήριξη σε επίπεδο πληροφοριών.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχε μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου, εξειδικευμένη στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Αντιποίνα και κύμα βίας σε ολόκληρη τη χώρα

Η θανάτωση του Οσεγκέρα πυροδότησε κύμα βίας σε 20 πολιτείες της χώρας, με πιστούς του καρτέλ να κλείνουν δρόμους, να καίνε οχήματα και να συγκρούονται με τις αρχές.

Τουλάχιστον 30 μέλη του καρτέλ και ένας πολίτης σκοτώθηκαν, ενώ πάνω από 70 άτομα συνελήφθησαν σε επτά πολιτείες. Οι επιθέσεις στην Χαλίσκο συντονίστηκαν από τον δεξί χέρι του Οσεγκέρα, γνωστό ως «Ελ Τούλι», ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με τις αρχές.

Οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες

Οι ταραχές προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων και πτώση μετοχών αεροπορικών εταιρειών και διαχειριστών αεροδρομίων, επηρεάζοντας άμεσα τον τουρισμό και την οικονομία της Χαλίσκο.

Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η κατάσταση ομαλοποιείται, ενώ οι επιχειρήσεις της Pemex, της μεξικανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου, λειτουργούν κανονικά και οι προμήθειες καυσίμων διασφαλίζονται σε όλη τη χώρα.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα αποτελεί ισχυρό πλήγμα για το CJNG, βασικό προμηθευτή φεντανύλης στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά ενδεχόμενη αναδιοργάνωση του καρτέλ που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα κύματα βίας.

Οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει $15 εκατ. για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, ενώ περίπου το 70% των παράνομων όπλων που εντοπίζονται στο Μεξικό προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η κατάσταση στο Μεξικό παραμένει κρίσιμη λόγω της εκτεταμένης βίας. Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι αγνοούνται στη χώρα, όπου μεγάλο μέρος της βίας συνδέεται με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.