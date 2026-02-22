Το Ιράν σύναψε μια μυστική εξοπλιστική συμφωνία ύψους 500 εκατ. ευρώ (589 εκατ. δολάρια) με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων, μετέδωσαν οι Financial Times την Κυριακή.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει την παράδοση 500 φορητών εκτοξευτών τύπου «Verba» και 2.500 πυραύλων «9M336» σε διάστημα τριών ετών. Το δημοσίευμα βασίζεται σε ρωσικά έγγραφα που διέρρευσαν και περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας, καθώς και σε πηγές με άμεση γνώση της συμφωνίας.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τους FT, οι παραδόσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις, από το 2027 έως το 2029.

Η συμφωνία φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ρωσικής κρατικής εταιρείας εξαγωγών οπλικών συστημάτων Rosoboronexport και του εκπροσώπου στη Μόσχα του ιρανικού υπουργείου Άμυνας και Επιμελητείας των Ενόπλων Δυνάμεων (MODAFL). Η Τεχεράνη υπέβαλε επίσημο αίτημα για τα συγκεκριμένα συστήματα τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με σύμβαση που επικαλούνται οι FT.

Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τότε ότι οι κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν, ωστόσο προκαταρκτική αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφερε ότι τα πλήγματα δεν εξάλειψαν πλήρως τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας, αλλά τις καθυστέρησαν για μερικούς μήνες.