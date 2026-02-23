Η ένταση στο Ιράν συνεχίζεται, η αγωνία για το επόμενο βήμα των ΗΠΑ μεγαλώνει και το ερώτημα παραμένει: πότε και πώς θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει;
Η ανάλυση της Jerusalem Post επισημαίνει τέσσερα βασικά σενάρια που θεωρούνται τα επικρατέστερα, ανάλογα με στρατηγικές επιλογές, διπλωματικές κινήσεις και θρησκευτικά γεγονότα στην περιοχή, όπως ο μήνας του Ραμαζανιού, ενώ καθένα από αυτά φαίνεται να φέρει διαφορετικές συνέπειες για το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως.
Σενάριο 1: Άμεση επίθεση μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα
- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν μεταξύ Κυριακής και Πέμπτης.
- Αυτό θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ είχε ήδη αποφασίσει επίθεση στην Τεχεράνη αλλά περίμενε:
- να συμπληρωθούν οι στρατιωτικές προετοιμασίες,
- να διαπιστωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Θα μπορούσε επίσης να επιτεθεί την Πέμπτη αν το Ιράν έκανε προσφορά που ο Τραμπ θα απέρριπτε άμεσα.
- Ωστόσο, αυτό το σενάριο φαίνεται λιγότερο πιθανό, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν την Πέμπτη και ο Τραμπ πιθανώς θα ήθελε χρόνο για να αξιολογήσει την τελευταία προσφορά του Ιράν.
Σενάριο 2: Επίθεση στις αρχές ή μέσα στην επόμενη εβδομάδα
- Αυτό θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο.
- Ο Τραμπ έδωσε αρχικά τετραήμερη «προθεσμία» στο Ιράν για συμφωνία, την οποία έχει μεταβάλλει με δηλώσεις του, καθώς χρησιμοποιεί τις προθεσμίες περισσότερο ως καθοδηγητικό εργαλείο.
- Εάν αποφασίσει να δώσει στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ολόκληρη την προθεσμία και να αξιολογήσει νέα προσφορά, αλλά τη θεωρήσει ανεπαρκή, η επίθεση θα γίνει εκείνη την περίοδο.
Σενάριο 3: Επίθεση μετά το Ραμαζάνι (19 Μαρτίου)
- Το Ραμαζάνι ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και τελειώνει στις 19 Μαρτίου.
- Αρχή πολέμου κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού:
- θα μπορούσε να βλάψει την ετοιμότητα των σουνιτικών συμμάχων της περιοχής,
- θα έδινε επιχειρήματα στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν εισβολή κατά του Ισλάμ.
- Αν και έχει λογική να περιμένει μέχρι μετά το Ραμαζάνι, το σενάριο 2 θεωρείται ελαφρώς πιο πιθανό λόγω κόστους και διάρκειας παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Σενάριο 4: Επιθετική ενέργεια στο πιο μακρινό μέλλον
- Το λιγότερο πιθανό σενάριο.
- Η διατήρηση τόσο μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια (δύο αεροπλανοφόρα, πάνω από 12 αντιτορπιλικά, εκατοντάδες άλλα αεροσκάφη).
- Κανείς αναλυτής δεν πιστεύει ότι η αμερικανική «αρμάδα» θα παραμείνει χωρίς δράση μετά τα μέσα Μαρτίου.
- Ωστόσο, ο Τραμπ μπορεί να καθυστερήσει, περιμένοντας μια καλύτερη λύση ή προσφορά από το Ιράν, καθώς η απόφαση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της προεδρίας του.
Προβλεπόμενες αντιδράσεις
Αρχικά, Ισραηλινοί αναλυτές διχάζονταν για το αν ο Χαμενεΐ θα επιτεθεί στο Ισραήλ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.
Σήμερα, η πιθανότητα επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ αυξάνεται, ειδικά αν το Ισραήλ συμμετάσχει σε αμερικανική δράση.