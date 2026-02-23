Η ένταση στο Ιράν συνεχίζεται, η αγωνία για το επόμενο βήμα των ΗΠΑ μεγαλώνει και το ερώτημα παραμένει:  πότε και πώς θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει;

Η ανάλυση της Jerusalem Post επισημαίνει τέσσερα βασικά σενάρια που θεωρούνται τα επικρατέστερα, ανάλογα με στρατηγικές επιλογές, διπλωματικές κινήσεις και θρησκευτικά γεγονότα στην περιοχή, όπως ο μήνας του Ραμαζανιού, ενώ καθένα από αυτά φαίνεται να φέρει διαφορετικές συνέπειες για το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως.

Σενάριο 1: Άμεση επίθεση μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν μεταξύ Κυριακής και Πέμπτης.
  • Αυτό θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ είχε ήδη αποφασίσει επίθεση στην Τεχεράνη αλλά περίμενε:
  1. να συμπληρωθούν οι στρατιωτικές προετοιμασίες,
  2. να διαπιστωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
  • Θα μπορούσε επίσης να επιτεθεί την Πέμπτη αν το Ιράν έκανε προσφορά που ο Τραμπ θα απέρριπτε άμεσα.
  • Ωστόσο, αυτό το σενάριο φαίνεται λιγότερο πιθανό, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν την Πέμπτη και ο Τραμπ πιθανώς θα ήθελε χρόνο για να αξιολογήσει την τελευταία προσφορά του Ιράν.

Σενάριο 2: Επίθεση στις αρχές ή μέσα στην επόμενη εβδομάδα

  • Αυτό θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο.
  • Ο Τραμπ έδωσε αρχικά τετραήμερη «προθεσμία» στο Ιράν για συμφωνία, την οποία έχει μεταβάλλει με δηλώσεις του, καθώς χρησιμοποιεί τις προθεσμίες περισσότερο ως καθοδηγητικό εργαλείο.
  • Εάν αποφασίσει να δώσει στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ολόκληρη την προθεσμία και να αξιολογήσει νέα προσφορά, αλλά τη θεωρήσει ανεπαρκή, η επίθεση θα γίνει εκείνη την περίοδο.

Σενάριο 3: Επίθεση μετά το Ραμαζάνι (19 Μαρτίου)

  • Το Ραμαζάνι ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και τελειώνει στις 19 Μαρτίου.
  • Αρχή πολέμου κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού:
  1. θα μπορούσε να βλάψει την ετοιμότητα των σουνιτικών συμμάχων της περιοχής,
  2. θα έδινε επιχειρήματα στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν εισβολή κατά του Ισλάμ.
  • Αν και έχει λογική να περιμένει μέχρι μετά το Ραμαζάνι, το σενάριο 2 θεωρείται ελαφρώς πιο πιθανό λόγω κόστους και διάρκειας παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σενάριο 4: Επιθετική ενέργεια στο πιο μακρινό μέλλον

  • Το λιγότερο πιθανό σενάριο.
  • Η διατήρηση τόσο μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια (δύο αεροπλανοφόρα, πάνω από 12 αντιτορπιλικά, εκατοντάδες άλλα αεροσκάφη).
  • Κανείς αναλυτής δεν πιστεύει ότι η αμερικανική «αρμάδα» θα παραμείνει χωρίς δράση μετά τα μέσα Μαρτίου.
  • Ωστόσο, ο Τραμπ μπορεί να καθυστερήσει, περιμένοντας μια καλύτερη λύση ή προσφορά από το Ιράν, καθώς η απόφαση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της προεδρίας του.

Προβλεπόμενες αντιδράσεις

Αρχικά, Ισραηλινοί αναλυτές διχάζονταν για το αν ο Χαμενεΐ θα επιτεθεί στο Ισραήλ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Σήμερα, η πιθανότητα επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ αυξάνεται, ειδικά αν το Ισραήλ συμμετάσχει σε αμερικανική δράση.