Η ένταση στο Ιράν συνεχίζεται, η αγωνία για το επόμενο βήμα των ΗΠΑ μεγαλώνει και το ερώτημα παραμένει: πότε και πώς θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει;

Η ανάλυση της Jerusalem Post επισημαίνει τέσσερα βασικά σενάρια που θεωρούνται τα επικρατέστερα, ανάλογα με στρατηγικές επιλογές, διπλωματικές κινήσεις και θρησκευτικά γεγονότα στην περιοχή, όπως ο μήνας του Ραμαζανιού, ενώ καθένα από αυτά φαίνεται να φέρει διαφορετικές συνέπειες για το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως.

Σενάριο 1: Άμεση επίθεση μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ιράν μεταξύ Κυριακής και Πέμπτης.

Αυτό θα συνέβαινε εάν ο Τραμπ είχε ήδη αποφασίσει επίθεση στην Τεχεράνη αλλά περίμενε:

να συμπληρωθούν οι στρατιωτικές προετοιμασίες, να διαπιστωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Θα μπορούσε επίσης να επιτεθεί την Πέμπτη αν το Ιράν έκανε προσφορά που ο Τραμπ θα απέρριπτε άμεσα.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο φαίνεται λιγότερο πιθανό, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν την Πέμπτη και ο Τραμπ πιθανώς θα ήθελε χρόνο για να αξιολογήσει την τελευταία προσφορά του Ιράν.

Σενάριο 2: Επίθεση στις αρχές ή μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Αυτό θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο.

Ο Τραμπ έδωσε αρχικά τετραήμερη «προθεσμία» στο Ιράν για συμφωνία, την οποία έχει μεταβάλλει με δηλώσεις του, καθώς χρησιμοποιεί τις προθεσμίες περισσότερο ως καθοδηγητικό εργαλείο.

Εάν αποφασίσει να δώσει στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ολόκληρη την προθεσμία και να αξιολογήσει νέα προσφορά, αλλά τη θεωρήσει ανεπαρκή, η επίθεση θα γίνει εκείνη την περίοδο.

Σενάριο 3: Επίθεση μετά το Ραμαζάνι (19 Μαρτίου)

Το Ραμαζάνι ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και τελειώνει στις 19 Μαρτίου.

Αρχή πολέμου κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού:

θα μπορούσε να βλάψει την ετοιμότητα των σουνιτικών συμμάχων της περιοχής, θα έδινε επιχειρήματα στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν εισβολή κατά του Ισλάμ.

Αν και έχει λογική να περιμένει μέχρι μετά το Ραμαζάνι, το σενάριο 2 θεωρείται ελαφρώς πιο πιθανό λόγω κόστους και διάρκειας παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σενάριο 4: Επιθετική ενέργεια στο πιο μακρινό μέλλον

Το λιγότερο πιθανό σενάριο.

Η διατήρηση τόσο μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια (δύο αεροπλανοφόρα, πάνω από 12 αντιτορπιλικά, εκατοντάδες άλλα αεροσκάφη).

Κανείς αναλυτής δεν πιστεύει ότι η αμερικανική «αρμάδα» θα παραμείνει χωρίς δράση μετά τα μέσα Μαρτίου.

Ωστόσο, ο Τραμπ μπορεί να καθυστερήσει, περιμένοντας μια καλύτερη λύση ή προσφορά από το Ιράν, καθώς η απόφαση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της προεδρίας του.

Προβλεπόμενες αντιδράσεις

Αρχικά, Ισραηλινοί αναλυτές διχάζονταν για το αν ο Χαμενεΐ θα επιτεθεί στο Ισραήλ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Σήμερα, η πιθανότητα επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ αυξάνεται, ειδικά αν το Ισραήλ συμμετάσχει σε αμερικανική δράση.