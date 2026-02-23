Ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από την αστυνομία του Λονδίνου ως ύποπτος για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος.

Η είδηση της σύλληψης του Μάντελσον στο σπίτι του στο Κάμντεν, έρχεται έπειτα από έρευνες που πραγματοποίησε η Μητροπολιτική Αστυνομία σε ακίνητα στο Γουίλτσαϊρ και στο βόρειο Λονδίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα στις 3 Φεβρουαρίου σε βάρος του πρώην υπουργού των Εργατικών, έπειτα από καταγγελίες ότι διαβίβασε ευαίσθητες για την αγορά κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπστιν.

«Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα 72 ετών ως υπόπτου για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος. Μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία, χωρίς να έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής τις λεπτομέρειες του φερόμενου αδικήματος για το οποίο συνελήφθη ο Μάντελσον.

Ποιος είναι ο λόρδος Μάντελσον

Ο Μάντελσον είναι ένας από τους επιφανείς πολιτικούς των Εργατικών στην Βρετανία. Υπήρξε πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρώην Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τον είχε διορίσει ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Έπστιν.

Ο 72χρονος απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο από την κορυφαία διπλωματική θέση της βρετανικής υπηρεσίας, όταν η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι προέκυψαν νέες πληροφορίες σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση.

Παράλληλα, αποχώρησε από τη Βουλή των Λόρδων μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων στις ΗΠΑ που σχετίζονται με τον Έπστιν και ανέδειξαν νέα ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις του. Ωστόσο, λόγω κοινοβουλευτικής διαδικασίας, διατηρεί τον τίτλο του.

Τι σημαίνει η κατηγορία της «Κατάχρησης Δημοσίου Αξιώματος»;

Η κατηγορία της «Κατάχρησης Δημοσίου Αξιώματος» αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο νομικό αδίκημα στο βρετανικό δίκαιο. Ουσιαστικά, αφορά την κατηγορία ότι κάποιος που ασκούσε καθήκοντα για λογαριασμό του βρετανικού δημοσίου έκανε κάτι σοβαρά λανθασμένο, γνωρίζοντας ότι ήταν λάθος.

Σύμφωνα με το BBC, στην έρευνα της αστυνομίας, υπάρχουν τέσσερα βασικά «στοιχεία» ή παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν, ώστε οι εισαγγελείς αργότερα να αποφασίσουν αν θα ασκηθεί δίωξη:

Ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού: Πρώτα, πρέπει να καθοριστεί αν το άτομο που ερευνάται ήταν «δημόσιος αξιωματούχος» και αν το περιστατικό εμπίπτει λογικά στα καθήκοντά του.

Πρώτα, πρέπει να καθοριστεί αν το άτομο που ερευνάται ήταν «δημόσιος αξιωματούχος» και αν το περιστατικό εμπίπτει λογικά στα καθήκοντά του. Προμελέτη ή δόλος: Στη συνέχεια, οι ανακριτές ερευνούν αν το άτομο παραμέλησε σκόπιμα τα καθήκοντά του ή αν υπέπεσε σκόπιμα σε ανάρμοστη συμπεριφορά. Η έννοια αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας νομικής συζήτησης λόγω της πολυπλοκότητάς της.

Στη συνέχεια, οι ανακριτές ερευνούν αν το άτομο παραμέλησε σκόπιμα τα καθήκοντά του ή αν υπέπεσε σκόπιμα σε ανάρμοστη συμπεριφορά. Η έννοια αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας νομικής συζήτησης λόγω της πολυπλοκότητάς της. Κατάχρηση εμπιστοσύνης: Ακολούθως, εξετάζεται αν η πράξη ήταν τόσο σοβαρή που συνιστά «κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού».

Ακολούθως, εξετάζεται αν η πράξη ήταν τόσο σοβαρή που συνιστά «κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού». Έλλειψη δικαιολογίας ή εύλογης αιτίας: Τέλος, αν πληρούνται τα τρία προηγούμενα κριτήρια, η αστυνομία πρέπει να εκτιμήσει αν το άτομο ενήργησε «χωρίς εύλογη δικαιολογία ή αιτιολόγηση». Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς θεμελιώδης αρχή της ποινικής δικαιοσύνης είναι ότι ο ύποπτος έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή – διαδικασία που ξεκινά από τη στιγμή που η αστυνομία χτυπά την πόρτα του.

Θα δημοσιευθούν τα έγγραφα που τον αφορούν;

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την αστυνομία σχετικά με το ποια έγγραφα που αφορούν τον Peter Mandelson μπορούν να δημοσιοποιηθούν, μετέδωσε το BBC News.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε δεσμευτεί προηγουμένως να δώσει στη δημοσιότητα έγγραφα που σχετίζονται με τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη των ΗΠΑ.

Πριν από τη σύλληψή του, η κυβέρνηση είχε συμβουλευτεί τις αρχές για το ποια έγγραφα θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια, με την πρώτη δόση εγγράφων να αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές Μαρτίου.

Προηγουμένως είχε υπονοηθεί ότι η σύλληψη θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιθυμεί τη δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν τον Μάντελσον, ελπίζοντας ότι αυτά θα στηρίξουν τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι ο Μάντελσον «ψευδόταν» κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του.