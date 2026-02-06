Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η υπόθεση αφορά φερόμενη υπεξαίρεση περίπου 2 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί έχουν δεσμευθεί, καθώς και εκείνοι έξι ακόμη προσώπων. Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών.

Έρευνα για αναθέσεις σε εταιρείες «οχήματα»

Μία ημέρα μετά τη δέσμευση των λογαριασμών, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την έρευνα της Αρχής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διερεύνηση ξεκίνησε όταν εντοπίστηκαν ενδείξεις για αναθέσεις έργων επαγγελματικής κατάρτισης σε εταιρείες – «οχήματα».

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 73 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν την περίοδο 2020-2025. Οι ελεγκτικές αρχές άρχισαν να εξετάζουν τους εταίρους έξι εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται και, στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν διασυνδέσεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ο κ. Παναγόπουλος και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες αναλάμβαναν εναλλάξ έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αρχή, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ συμμετείχε και στην επιτροπή που είχε την ευθύνη ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων των αναδόχων.

Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις

Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών των έξι εταιρειών εντοπίστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς έξι φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για υπεξαίρεση, συνολικού ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου 500.000 ευρώ φέρονται να διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο ποσό, περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, μεταφέρθηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων προσώπων, από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία αναλαμβάνει πλέον την ποινική διερεύνηση για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.