Δεσμεύονται με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα

Με ενδείξεις υπεξαίρεσης και ξέπλυματος μαύρου χρήματος (κακουργήματα) στα οποία εμπλέκονται πέραν του Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους. Παράλληλα, κατά πληροφορίες η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων .

Κατά το πόρισμα της Αρχής, ο Γιάννης Παναγόπουλος, με την ιδιότητα ως προέδρος τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και άλλων να υπεξαιρούσαν χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης .

Αντικείμενο της έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα αποτέλεσαν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Οι απευθείας αναθέσεις

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής η τακτική που ακολουθούσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ήταν οι απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχετεύε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες (εταιρείες) εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια .

Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Από την έρευνα επίσης διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων .

Επιπλέον διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν την μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές η υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλψν ελεγχόμενων προσώπων .