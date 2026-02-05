Στη Βουλή βρισκόταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, την ώρα που γίνονταν γνωστές οι πληροφορίες για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο κ. Παναγόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε δύο σύντομες αναφορές στο θέμα που τον αφορά.

Στην πρώτη του τοποθέτηση ανέφερε ότι θα χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα, σημειώνοντας: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγο αργότερα επανήλθε, ζητώντας να μην επηρεαστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία από τις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αντίδραση του προέδρου της ΓΣΕΕ μετά τη γνωστοποίηση της υπόθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη γραπτή δήλωση εκ μέρους του.