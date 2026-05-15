Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού μετέβη στον Άρειο Πάγο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε πήγε για να προβεί σε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

«Ήρθα να κάνω δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμανλή και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμανλής, ο πρώην υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος» τόνισε εισερχόμενη η κυρία Καρυστιανού και προσέθεσε: «Έχουμε συνηθίσει όπως και με τον κύριο Τριαντόπουλο, με τον κύριο Καραμανλή και με άλλους υπόλογους πολιτικούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το άρθρο 86 και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ουσιαστικά, λειτουργούν σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ, ξεπλένοντας τους υπόλογους πολιτικούς από ποινικές τους ευθύνες.

Ο κατηγορούμενος κύριος Κώστας Καραμανλής όχι απλά δεν εξασφάλισε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, στην οποία όφειλε ο ίδιος να γνωρίζει τα προβλήματά της, αλλά πέρα τούτου είχε και πολλαπλά υπομνήματα και ενημέρωση από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επικινδυνότητα του συρμού.

Αδιαφόρησε πλήρως. Ούτε μερίμνησε για να ενισχύσει τις παραδοσιακές δικλείδες ασφαλείας, αλλά ούτε και να φροντίσει να υπάρχει μια μεταβατική πρόνοια. Αντίθετα, επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και για την ευθύνη του από τη θεσμική θέση που βρίσκονταν και ουσιαστικά εν πλήρει συνειδήσει αποδέχτηκε την πιθανότητα θανάτου επιβατών και εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο και δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη.

Περιμένουμε λοιπόν. Εγώ έχω πει την άποψή μου πολλές φορές για την ελληνική δικαιοσύνη. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει η σωστή έρευνα και αναβάθμιση των κατηγοριών».

Η τοποθέτηση για το κόμμα

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για την ανακοίνωση του κόμματος στις 21 Μαΐου, η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος», ενώ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το όνομα. «Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα αλίμονό μας» υπογράμμισε κλείνοντας.