Στην άμεση κινητοποίηση των δικαστικών αρχών οδήγησε η διακίνηση και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των προσωπικών σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έδωσε εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την κατεπείγουσα διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Τι ζητά ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει η διαδρομή της διαρροής και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ευαίσθητο αυτό υλικό αναπαράχθηκε στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης.

Η έρευνα αποσκοπεί στον εντοπισμό ποινικών ευθυνών για τη δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της μνήμης των δύο παιδιών.