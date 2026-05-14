Σε πεδίο έντονης δικαστικής και επικοινωνιακής σύγκρουσης εξελίσσεται η υπόθεση του «Λογαριασμού Προνομίων» της Εθνικής Τράπεζας. Μετά από προσφυγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (απόφαση 128/2026) έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας, επιβάλλοντας μια χρέωση της οποίας το πραγματικό όφελος δεν ήταν σαφές στον μέσο καταναλωτή.

Το σκεπτικό της απόφασης και τα «δωρεάν» προνόμια

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο τρόπος παρουσίασης των παροχών του συγκεκριμένου συνδρομητικού πακέτου δεν επέτρεπε στους πελάτες να κατανοήσουν το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα. Η απόφαση εστιάζει στο γεγονός ότι πολλές από τις υπηρεσίες που παρουσιάζονταν ως «προνόμια» του πακέτου των 0,80 ευρώ, παρέχονται ήδη δωρεάν, βάσει νόμου, στο σύνολο των καταναλωτών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρονται:

Προπληρωμένες κάρτες: Η φόρτιση είναι δωρεάν, βάσει νόμου, έως 100 ευρώ ημερησίως, οπότε η προσφορά «απεριόριστης δωρεάν φόρτισης» κρίθηκε ότι συμπίπτει εν μέρει με ήδη δωρεάν υπηρεσίες.

Πληρωμές λογαριασμών: Η δωρεάν εξόφληση (μέσω digital banking) προς Δημόσιο, Οργανισμούς και ΔΕΚΟ προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία.

Το δικαστήριο έκρινε πως η ενημέρωση της τράπεζας αποτελούσε «επιλεκτική ανάδειξη στοιχείων», που επηρέαζε την οικονομική αντίληψη του πελάτη, παραβιάζοντας την αρχή της διαφάνειας.

Τι απαντά η Εθνική Τράπεζα

Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζει «ανακριβή» την ερμηνεία της ΕΚΠΟΙΖΩ, σημειώνοντας πως το Δικαστήριο τη δικαίωσε ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας opt-out (τροποποίηση σύμβασης με δικαίωμα εναντίωσης).

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι:

Θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, ώστε να καταστεί σαφές το οικονομικό όφελος.

Θα ασκήσει έφεση στα σημεία της απόφασης που θεωρεί εσφαλμένα.

Οι πελάτες θα μπορούν πλέον να κρίνουν αν τους συμφέρει το πακέτο ή αν προτιμούν τον απλό καταθετικό λογαριασμό (χωρίς πάγια χρέωση, αλλά με χρέωση ανά συναλλαγή).

«Απαγορεύεται η επιβολή της χρέωσης»

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, απαγορεύεται στην τράπεζα να επιβάλλει τη χρέωση των 0,80 ευρώ στους κατόχους λογαριασμών «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος», ενώ απειλείται χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Νέα πυρά από την ΕΚΠΟΙΖΩ: «Είναι άκυρη, όχι ελλιπής»

Η αντιπαράθεση συνεχίζεται με νέα ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία κατηγορεί την τράπεζα για παραπληροφόρηση. Η Ένωση Καταναλωτών υποστηρίζει ότι η χρέωση δεν μπορεί απλώς να «θεραπευτεί» με μια συμπληρωματική ενημέρωση, αλλά είναι εξαρχής άκυρη.

«Αν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση», αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα αν η τράπεζα προτίθεται να επιστρέψει τα χρήματα που ήδη εισέπραξε από τους καταναλωτές.

Πλέον, η τυπική διαδικασία έκδοσης απογράφου τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλειδώσει την παύση των χρεώσεων, έως ότου η υπόθεση κριθεί τελεσίδικα σε δεύτερο βαθμό.