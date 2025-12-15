Πόσες γυναίκες βρίσκονται στο πηδάλιο εμβληματικών οινοποιείων ανά τον κόσμο; Πραγματικά ελάχιστες. Η Ρισέλ Τάινι των κρασιών Greywacke -στην Ελλάδα εισάγονται από τη Malerdos Wines- βρέθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στη χώρα μας και η ευκαιρία αδράχθηκε ανάμεσα σε εκπαιδευτικές γευσιγνωσίες, δείπνα και γνωριμία με τα ελληνικά κρασιά. Η αποκλειστική συνέντευξη μαζί της μας έδωσε τη χαρά να γνωρίσουμε ένα σπουδαίο, ταπεινό, ειλικρινή και εξωστρεφή άνθρωπο που, εκτός όλων των άλλων, έρχεται από την εδώ και χρόνια πρωτεύουσα της διεθνούς ποικιλίας Sauvignon Blanc.

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πρώτιστο στοιχείο ποιότητας ενός κρασιού;

Ξεκάθαρα η ισορροπία. Ένα κρασί μπορεί να διαθέτει σε υπερθετικό βαθμό επιμέρους ποιοτικά στοιχεία όπως άρωμα, συμπύκνωση, αίσθηση ενέργειας, πολυπλοκότητα και επίγευση, αλλά, αν αυτά δεν συνδέονται αρμονικά, αν δεν βρίσκονται σε ισορροπία, είναι σαν να λείπει κάτι. Τολμώ να πω ότι είναι αντίστοιχο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται μια ολόκληρη ζωή και δεν καταφέρνουν τελικά να βρεθούν σε ισορροπία.

Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με το κρασί; Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε επαγγελματικά μαζί του;

Προέρχομαι από διαφορετικό χώρο. Οι αρχικές σπουδές μου είναι τελείως διαφορετικές καθώς σπούδασα επιστήμες του αθλητισμού και όλα έβαιναν καλώς. Κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης επαγγελματικής διαμονής στην Ελβετία, όμως, είχα την τύχη να δοκιμάσω με επιμέλεια πολλά κρασιά από διαφορετικές ποικιλίες και χώρες. Εκεί, ένας νέος, απέραντος κόσμος, γεμάτος αρώματα και νοερά ταξίδια, άρχισε να ξεδιπλώνεται βήμα βήμα μπροστά μου και κάπως έτσι βρέθηκα στο σήμερα.

Τι πρέπει να περιμένει στο ποτήρι του ο οινόφιλος κρατώντας μια φιάλη Greywacke στο χέρι;

Η φιλοσοφία και οι αρχές είναι ίδιες σε όλα μας τα κρασιά. Για να μπορεί ένα κρασί να εμφιαλωθεί ως Greywacke, θα πρέπει να είναι ισορροπημένο, σύγχρονο εκφραστικά και εύγευστο. Επίσης, να αντικατοπτρίζει την ποικιλία και την αίσθηση του τόπου από τον οποίο προέρχεται έχοντας βάθος και πολύπλοκες υφές.

Το κρασί ήταν και παραμένει ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα βρισκόμενη στην αιχμή του δόρατος ενός οινοποιείου που αποτελεί σημείο παγκόσμιας αναφοράς;

Πράγματι, στο κρασί κυριαρχεί το αντρικό στοιχείο. Πολλές φορές, αυτό περιβάλλεται από μια άκρως συντηρητική λογική, κι έτσι είναι δύσκολο –αν όχι απίθανο– να δοθεί σε μια γυναίκα το πεδίο να παρουσιάσει την εργασία, τις σκέψεις και το όραμά της πάνω σε συγκεκριμένα ή μη κρασιά. Προσωπικά, νιώθω και είμαι πάρα πολύ τυχερή που στο Greywacke δεν έχει υπάρξει ούτε μία στιγμή κατά την οποία να έχει αιωρηθεί κάτι αντίστοιχο, ούτε ως ιδέα. Ο Κέβιν Τζαντ, εμπνευστής και ιδρυτής των Greywacke, εκτός από σπουδαίος άνθρωπος του κρασιού, είναι και ένα ελεύθερο δημιουργικά πνεύμα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω λοιπόν ενδεχομένως να αφορούν τις συνθήκες κάθε σοδειάς σε κάθε ποικιλία που χειριζόμαστε. Αντίστοιχα, η πρόκληση είναι ότι ως οργανισμός πρέπει να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι.

Ποια ή ποιες είναι οι αγαπημένες σας ποικιλίες σταφυλιών και γιατί;

Η αλήθεια είναι ότι με γοητεύουν αρκετές ποικιλίες σταφυλιού. Αν πρέπει ωστόσο να ξεχωρίσω μία, αυτή είναι το Pinot Noir. Από τη μία, απολαμβάνω το πολύπλοκο αρωματικό μπουκέτο και τη βελούδινη υφή ενός πολύ καλού Pinot Noir και, από την άλλη, είναι μοναδικό στην παραγωγή. Σε θέλει πάντα παρόντα. Μπορεί να έχουν πάει όλα εξαιρετικά στο αμπέλι και στο οινοποιείο να μη σου δώσει αυτό που διαθέτει για μια λεπτομέρεια. Είναι λοιπόν μια διαρκής πρόκληση.

Αν έπρεπε να διαλέξετε σε ένα λεπτό τρία κρασιά για ένα διαστημικό ταξίδι, ποια θα ήταν αυτά;

Τα Greywacke Chardonnay 2017, Alex Moreau Burgundy και Pewsey Vale Riesling The Contours Eden Valley.