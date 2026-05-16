Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Πώς καταφέρνει κάποιος να γίνει εξαιρετικός ψήστης για τον ίδιο και την παρέα του; Φυσικά με διαρκή προπόνηση, δηλαδή καίγοντας τα κάρβουνα ξανά και ξανά και, ταυτόχρονα, με θεωρητικό εμπλουτισμό. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την κατάκτηση των μυστικών του κρασιού. Αν και είναι πολλές οι φορές που έχει ανακυκλωθεί πως η επίσκεψη σε ένα ή περισσότερα οινοποιεία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης, αναμφίβολα πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο.

Βλέπετε, μέσω αυτών των επισκέψεων, οι απανταχού οινόφιλοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν πραγματικά τη συνάφειά τους με το καθημερινό και άκρως σημαντικό προϊόν που ονομάζεται κρασί. Σε ένα οινοποιείο, λοιπόν, μπορεί κάποιος να γνωρίσει τους ανθρώπους πίσω από αγαπημένες ετικέτες και να εμβαθύνει στη φιλοσοφία και τις αρχές του κάθε κτήματος. Επιπλέον, θα απολαύσει τη φιλοξενία και, εάν οι κεραίες του είναι δραστήριες, θα καταφέρει να «τρυγήσει» μυρωδιές και γευστικά χαρακτηριστικά από το μέλλον των αγαπημένων του ή και άγνωστων κρασιών.

Με χαλαρή και εκπαιδευτική διάθεση, λοιπόν, μεταφερόμαστε σε πέντε διάσπαρτα οινοποιεία τα οποία, μεταξύ άλλων, έχουν δημιουργήσει με το πέρασμα του χρόνου αξιοσημείωτες διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την οινική επίσκεψη και φιλοξενία.

Οινοποιείο Παλυβού

Σε μια βραδινή σύναξη με κρασί και μεζέδες, η παρέα αποφασίζει πως την επόμενη κιόλας μέρα θέλει εκδρομή με θέμα το κρασί στην Πελοπόννησο. Ποια είναι η πρώτη στάση που έρχεται αμέσως το μυαλό όλων; Φυσικά η Νεμέα, και πιο συγκεκριμένα η Αρχαία Νεμέα, όπου βρίσκεται και το Κτήμα Παλυβού, σε απόσταση μόλις 114 και κάτι χιλιομέτρων από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ο επισκέπτης εδώ θα απολαύσει κατ’ αρχάς μια εξαιρετική ξενάγηση σε τμήματα του ιδιόκτητου αμπελώνα. Έπειτα θα μεταβεί στο κελάρι με τα βαρέλια, όπου θα βιώσει την εμπειρία μιας πλήρους οινικής δοκιμής με τη συνοδεία των απαραίτητων μεζέδων.

View this post on Instagram A post shared by Κτήμα Παλυβού – Ktima Palivou (@ktima_palivou)

Εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο της ξενάγησης –όταν αυτό είναι εφικτό– είναι η παρουσίαση μιας φελλοφόρου δρυός. Πρόκειται για ένα είδος βελανιδιάς από το φλοιό της οποίας προέρχεται ο φελλός, ένα υλικό με πολλές χρήσεις: από το σφράγισμα των φιαλών κρασιού μέχρι τη μόνωση των εξατμίσεων διαστημικών λεωφορείων! Και βέβαια, πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου πως μια ξενάγηση στο Κτήμα Παλυβού μπορεί να συνδυαστεί με μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και στη συνέχεια με την απαραίτητη γαστρονομική τέρψη στην ταβέρνα του Σοφού.

Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, τηλ: 27460-24190, info@palivos.gr, visit@palivos.gr

Κτήμα Seméli

Λίγα χιλιόμετρα μακριά και σε ελαφρά μεγαλύτερο υψόμετρο, στην περιοχή Κούτσι της Νεμέας, βρίσκεται το Κτήμα Seméli, με ιστορία που ξεκινά στο μακρινό 1979. Σήμερα αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές οινοποιητικές μονάδες και μία από τις σπουδαιότερες αναπτυξιακές επενδύσεις στον τομέα του κρασιού στην Ελλάδα. Με βαθιές ρίζες σε μακραίωνες παραδόσεις και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, εκφράζει την εξωστρέφεια και τη φιλοξενία του μέσω και του οινοτουρισμού. Επιπλέον, διαθέτει στους επισκέπτες του και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς στην καρδιά του οινοποιείου, αγκαλιασμένες από αμπέλια και κατάφυτες πλαγιές, εννέα γοητευτικές σουίτες προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής στους ταξιδιώτες. Τα προγράμματα επισκέψεων πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Τρίτης. Δευτέρα και Τετάρτη-Παρασκευή: 10:00-16:00. Σάββατο-Κυριακή: 11:00-17:00.

Κούτσι Νεμέας, Πελοπόννησος, τηλ.: 27460-20360, hospitality@semeliestate.gr

Κτήμα Παυλίδη

Για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν οινοτουριστικές περιπλανήσεις μακριά από την πρωτεύουσα και την κοντινή Πελοπόννησο, θέλοντας να διανύσουν τα επιπλέον χιλιόμετρα και να απολαύσουν τη διαδρομή, η περιοχή της Δράμας αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Εξάλλου, αμπελουργικά και οινοποιητικά η Δράμα έχει χαρακτηριστεί κατ’ επανάληψη από επαγγελματίες και οινόφιλους ως το Μπορντό της Ελλάδας. Σε πολλούς μπορεί να φαντάζει υπερβολικό, μια επίσκεψη ωστόσο στην περιοχή είναι αρκετή για να δώσει το συγκεκριμένο στίγμα. Σημείο έναρξης; Μα φυσικά το Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας. Πρόκειται για μια στενή κοιλάδα που περιστοιχίζεται αμφιθεατρικά από τους ορεινούς όγκους του Φαλακρού, του Μενοίκιου και του Παγγαίου, που αφήνουν μεταξύ τους δίοδο προς το Αιγαίο και δίνουν ξεκάθαρα στον επισκέπτη την αίσθηση του τόπου προτού αυτή μεταφερθεί στο ποτήρι, στο πρωτοποριακό οινοποιείο του κτήματος, δημιούργημα του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Χατζήνα.

Κοκκινόγεια Δράμας, τηλ.: 25210-58300, info@ktima-pavlidis.gr

Οινοποιείο Oenops Wines

Στην ίδια, εξαιρετικά γόνιμη για τους αμπελουργούς περιοχή, στα Κοκκινόγεια της Δράμας, συναντάμε και το οινοποιείο της Oenops Wines. Δημιούργημα του έμπειρου οινολόγου Νίκου Καρατζά ο οποίος, μετά από μια μακρά θητεία στο τιμόνι του γειτονικού Κτήματος Παυλίδη, αποφάσισε να χαράξει τη δική του πορεία. Το προσωπικό του όραμα ήταν ένα οινοποιείο χωρίς ιδιόκτητους αμπελώνες, αλλά με ξεκάθαρο στόχο την ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτές τις ποικιλίες και τον τρόπο που μετουσιώνονται σε κρασί έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ο επισκέπτης, μέσα από τα τρία διαφορετικά πακέτα οινογνωσίας που του προσφέρονται.

View this post on Instagram A post shared by 𝗢𝗲𝗻𝗼𝗽𝘀 𝗪𝗶𝗻𝗲𝘀 (@oenopswines)

Η εμπειρία γίνεται αυστηρά προσωπική, η διαδικασία οινοποίησης εξηγείται βήμα-βήμα, η φιλοσοφία της Oenops Wines ξεδιπλώνεται με σεβασμό και ουσία και, φεύγοντας δεν μπορείς να νιώσεις λίγο πιο σοφός και σαφέστατα μυημένος στον κόσμο του κρασιού. Ώρες λειτουργίες Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-15.00, Σάββατο και Κυριακή 11.00-17.00. Για γκρουπ άνω των 12 ατόμων καλό είναι να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση.

Προσοτσάνη Δράμας, τηλ.: 25220 60000

Κτήμα Βιβλία Χώρα

Επειδή κάθε πετυχημένη εκδρομή πρέπει να καταλήγει στη θάλασσα, ας κάνουμε την τελευταία στάση σε αυτήν την οινοτουριστική περιήγησή μας ανά την Ελλάδα στην Καβάλα. Λίγο πιο έξω από την πόλη, στο Κοκκινοχώρι, που είναι σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Παγγαίου Όρους, βρίσκεται από το 1998 ο αμπελώνας βιολογικής καλλιέργειας που δημιούργησαν οι Βαγγέλης Γεροβασιλείου και Βασίλης Τσακτσαρλής. Στο σύγχρονο οινοποιείο όπου παράγονται όλα τα κρασιά του κτήματος, οι επισκέπτες απολαμβάνουν την περιήγηση στους εξωτερικούς χώρους αλλά και στους χώρους παραγωγής, εμφιάλωσης και παλαίωσης και ολοκληρώνουν την ξενάγηση με την απαραίτητη γευσιγνωσία. Μια ξεχωριστή εμπειρία, σε ένα κτήμα που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φέτος κατέκτησε τον τίτλο «Best Producer Greece» στο διεθνή διαγωνισμό οίνου Mundus Vini στη Γερμανία. Κατόπιν συνεννόησης, οι επισκέψεις πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, 10.00-14.00.

Κοκκινοχώρι Καβάλας, τηλ.: 25920 44974, 25920 44975, ktima@bibliachora.gr