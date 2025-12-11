Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, το τραπέζι των Χριστουγέννων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικογενειακής προετοιμασίας, όμως το φετινό κόστος αποτελεί για πολλούς ένα σημαντικό ερώτημα.

Με τις τιμές στα βασικά αγαθά να παρουσιάζουν αυξομειώσεις και τα νοικοκυριά να αναζητούν τρόπους εξοικονόμησης, η συζήτηση γύρω από το πόσο θα επιβαρυνθεί φέτος το γιορτινό μενού γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.

Πόσο θα κοστίσει ο στολισμός

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 210 cm

Από 68 – 210€ (συνθετικό υλικό)

Από 70 – 150€ (φυσικό έλατο)

Φωτάκια 800 led: 25 – 40€

Στολίδια (περίπου 60 – 70 κομμάτια): 25 – 55€

Κορυφή σε σχήμα αστέρι: 1 – 14€

Φάτνη: 8 – 23€

ΣΥΝΟΛΟ: 127 – 342€