5 το πρωί: Η σιωπή του «Φραπέ» – Νίκη Πιερρακάκη στο Eurogroup – Συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα για το αγροτικό
Ο Γιώργος Ξυλούρης ή αλλιώς «Φραπές», εμφανίστηκε τελικά στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ωστόσο η προκλητική στάση του οδήγησε πολλές φορές σε εντάσεις.
1
Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική
- Δεν έδωσε απαντήσεις: Ο μάρτυρας, Γιώργος Ξυλούρης ή αλλιώς «Φραπές», κατέθετε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ωστόσο εμφανίστηκε ειρωνικός, εμπαίζοντας τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους, ενώ επικαλείτο επιλεκτικά το δικαίωμα στη σιωπή σε άβολες για εκείνον ερωτήσεις όπως για το αν είναι κουμπάρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για ποιον λόγο αναφερόταν με κωδικούς στον Μάκη Βορίδη και για το αν έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια.
- Επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης στους διαδρόμους της Βουλής απείλησε την ίδια λέγοντας ότι θα τη σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι. Οι φωνές και η σφοδρή σύγκρουση έφεραν σε δύσκολη θέση τους βουλευτές, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνο που αποχώρησαν σε έξαλλη κατάσταση από την αίθουσα με τους ψυχραιμότερους συναδέλφους τους να προσπαθούν να χαμηλώσουν τους τόνους.
- Ποιοι καταθέτουν σήμερα; Την πόρτα της Εξεταστικής Επιτροπής περνούν σήμερα καταθέτουν ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μανώλης Χνάρης και ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος.
2
Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
- Η εκλογή: Νέος πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας ομόφωνα του αντιπάλου του, βέλγου υπουργού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, στη συνεδρίαση των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που έλαβε χώρα χθες, στις Βρυξέλλες.
- Τα συγχαρητήρια: O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγω για μια ημέρα «υπερηφάνειας» για τη χώρα και ευχήθηκε στον υπουργό Οικονομικών να έχει μια «μακρά και γόνιμη θητεία», ενώ o ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε ότι η νίκη Πιερρακάκη «αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας»
- Ο ρόλος: Ο πρόεδρος του Eurogroup θέτει την ατζέντα και καθορίζει τις προτεραιότητες της Ευρωζώνης, συντονίζει τις συνεδριάσεις και διαμεσολαβεί μεταξύ των κρατών. Επίσης, εκπροσωπεί την Ευρωζώνη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προετοιμάζει τις Συνόδους Κορυφής της Ευρωζώνης και εποπτεύει την εφαρμογή των συμφωνιών.
3
Ακαρπη η συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης
- Οι δεσμεύσεις: Οι αγρότες της Κρήτης παρουσίασαν τα αιτήματά τους κατά τη χθεσινή τους συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με τους υπουργούς να δεσμεύονται να εξετάσουν αρκετά από τα ζητήματα. Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές πέρα από τη συμφωνία Ελλάδας-Κομισιόν για τις επιδοτήσεις, καθώς οποιαδήποτε υπέρβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες κυρώσεις. Σήμερα το μεσημέρι θα υπάρξει νέα συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο.
- «Πρόβλημα επιβίωσης»: Ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης ανέφερε ότι η Κρήτη έλαβε μόλις το 40% της Βασικής Ενίσχυσης κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στο νησί. «Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «έξι χρόνια δεν βγήκαμε στους δρόμους. Για να μας βλέπετε τώρα, πάει να πει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης».
- Οι επόμενες κινήσεις: Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν σήμερα, με λεωφορεία και αγροτικά οχήματα, στη Θεσσαλονίκη, για το συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης, το οποίο αναμένεται να αποκλείσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα της περιοχής θα συμμετάσχει το Σάββατο 13/12, στις 12:30 το μεσημέρι, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας.
4
Νέα καμπανάκια Ρούτε για τη Ρωσία
- Η συνάντηση: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε με τον Φρίντριχ Μερτς. Αμέσως μετά την συνάντηση ο γερμανός καγκελάριος έστειλε μηνύματα προς Μόσχα και Ουάσινγκτον ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να την διχάσει και ότι αναλαμβάνει η ίδια την ασφάλεια της.
- Προειδοποιήσεις: Στην αντίπερα όχθη ο Ρούτε χτύπησε ξανά καμπανάκια προς τους ευρωπαίους για τη ρωσική απειλή. «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πολλοί είναι ήσυχα εφησυχασμένοι. Πολλοί δεν κατανοούν την επείγουσα ανάγκη» επεσήμανε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.
- Καρότο και μαστίγιο: Επιπρόσθετα ο Μαρκ Ρούτε από τη μία αποθέωσε τη Γερμανία λέγοντας ότι το Βερολίνο παραμένει κινητήρια δύναμη στην Ευρώπη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα τόνισε σε όσους αμφισβητούν την ανάγκη επενδύσεων στην άμυνα πως αν δεν το κάνουν μπορεί να χρειαστεί να μάθουν ρωσικά.
5
Χαμόγελα μόνο για την ΑΕΚ
- Κέρδισε 1 στους 3: Οι αναμετρήσεις των Ελληνικών ομάδων στο Europa League δεν έφεραν τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαν. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε για μία ώρα με παίκτη παραπάνω, αλλά κόλλησε στο 0-0 με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ έσωσε την παρτίδα στο 90 με τον Μύθου να γράφει το τελικό 3-3 απέναντι στη Λουντογκόρετς. Αντίθετα, η ΑΕΚ επιβλήθηκε 2-1 κόντρα στην Σαμσουνσπορ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Conference League.
- Δεν πήγε στο Μιλάνο: Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 96-89 από την Αρμάνι σε ένα ματς που το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του. Οι παίκτες του Αταμάν ήταν κακοί στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης με τη διαφορά να είναι στη μεγαλύτερη διάρκειά της πάνω από τους 15 πόντους.
- Δύσκολη αποστολή: Στην αντίπερα όχθη ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί απόψε (21.30) στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Μια αν μη τι άλλο δύσκολη αποστολή για τους ερυθρόλευκους αφού οι Καταλανοί βρίσκονται σε ανοδικοί πορεία.
