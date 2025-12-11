Σε ένα ματς με χιτσκοκικό φινάλε, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Λουντογκόρετς με σκορ 3-3 στο ματς που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του League Phase του Europa League.

Ο Μύθου ήταν αυτός που χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας στον Δικέφαλο με γκολ στο 90ο λεπτό, ενώ Ντεσπόντοφ και Βολιάκο έγραψαν και αυτοί το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, καθώς στα πρώτα δευτερόλεπτα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ιβανούσετς να σουτάρει και τον Μπόνμαν να διώχνει δύσκολα, με τον Κένι στη συνέχεια να μη μπορεί με νέο σουτ να σκοράρει.

Οι «ασπρόμαυροι» επέβαλαν το δικό τους ρυθμό στον αγωνιστικό χώρο, με την κατοχή να φτάνει το 65%-35% στα πρώτα λεπτά και τις τελικές να είναι 2-4 στα πρώτα 20 λεπτά. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά οι Βούλγαροι προσπάθησαν να πάρουν μέτρα και να απειλήσουν την εστία του Γίρι Παβλένκα.

Στο 33ο λεπτό ήρθε και το γκολ για τους γηπεδούχους μετά από τραγική αδράνεια της «ασπρόμαυρης» άμυνας. Τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησαν τον Στάνιτς, ο Οζντόεφ πήγε ν’ απομακρύνει, αλλά ουσιαστικά πήγε να βάλει αυτογκόλ, ο Παβλένκα απέκρουσε και ο Στάνιτς σε κενή εστία σκόραρε. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και συγκεκριμένα μετά από έξι λεπτά ο Ντεσπόντοφ πέτυχε ένα φανταστικό γκολ για το 1-1.

Τρελό φινάλε

Ο Ιβανούσετς έβγαλε εξαιρετική κάθετη, με τον Βούλγαρο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με εντυπωσιακό τελείωμα, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του. Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος για τον Δικέφαλο, ο οποίος μπήκε σε θέση οδηγού στην αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε ένα φάουλ, με τον Βολιάκο από κοντά με προβολή να σκοράρει και να κάνει το 2-1 στο πρώτο του γκολ με τα «ασπρόμαυρα».

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βρουν απαντήσεις και τα κατάφεραν στο 70ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Βερντόν με προβολή έφερε το ματς στα ίσια. Μάλιστα, μέσα σε επτά λεπτά κατάφερε να κάνει την απόλυτη ανατροπή, με τον Τσότσεφ να νικάει στον αέρα τον Κεντζιόρα και να κάνει το 3-2. Ο Δικέφαλος ωστόσο ήταν πολύ σκληρός για να… πεθάνει και στο 90ο λεπτό ο Μύθου έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και ισοφάρισε σε 3-3.