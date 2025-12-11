Μια μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετή για την ΑΕΚ ώστε να σπάσει το αήττητο της Σάμσουνσπορ και να πάρει τη νίκη με 2-1 στην Τουρκία. Μια νίκη η οποία εξασφαλίζει την πρόκριση στην Ένωση στην επόμενη φάση του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν πίσω στο σκορ πολύ νωρίς με αυτογκόλ, όμως η κλάση των Μαρίν και Κοϊτά, αλλά και η προσωπικότητα και η φόρμα της ομάδας, έφεραν τούμπα την αναμέτρηση! Η Ενωση έφτασε τους 10 βαθμούς και έχει λιγότερους μονάχα από την ΑΕΚ Λάρνακας, που είναι στους 11.

Προβάδισμα με αυτογκόλ για την Σάμσουνσπορ

Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω… από τα αποδυτήρια. Στο τέταρτο λεπτό, ο Μουσάμπα σέντραρε μετά από λάθος του Ρότα και ο Μουκουντί έβαλε αυτογκόλ για το 1-0, παίρνοντας μια στραβή κεφαλιά.

Μετά το 10′ η Ενωση ανέβασε στροφές και στο 18′ έχασε μεγάλη ευκαιρία. Το ψαλίδι του Κοϊτά δεν έπιασε και ο Περέιρα δε μπόρεσε να ισοφαρίσει με βολέ.

Η επόμενη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 28′ και ήταν τουρκική. Ο Εντσάμ σούταρε δυνατά μετά από ενέργεια του Μουσάμπα, αλλά ο Στρακόσα επενέβη. Γενικά, ο Εντσάμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σχεδόν όλες οι φάσεις ήταν δικές του. Ο ίδιος δοκίμασε με πλασέ τον Αλβανό κίπερ στο 31′.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μουκουντί έφτασε κοντά στο… δεύτερο γκολ του και το πρώτο στην σωστή εστία. Ο Μάνταλος έκανε φάουλ, εκείνος πήρε την κεφαλιά, αλλά δε μπόρεσε να σκοράρει.

Στην ανάπαυλα, ο Νίκολιτς έκανε μία αλλαγή, βάζοντας τον Βίντα αντί του Μουκουντί.

Ανατροπή με Μαρίν και Κοϊτά

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ ανέβηκε σημαντικά. Εδειχνε διάθεση από νωρίς και τελικά έβαλε το πολυπόθητο γκολ στο 52′. Ο Μαρίν εκτέλεσε εντυπωσιακά φάουλ και έκανε το 1-1!

Ηταν ξεκάθαρο πως οι κιτρινόμαυροι έψαχναν και δεύτερο γκολ. Και το βρήκαν! Στο 63′, o Kοϊτά ξεκίνησε… τα μαγικά. Εκανε μια εντυπωσιακή ενέργεια από τα δεξιά και πλάσαρε εύστοχα και με δύναμη για το 1-2.

Παρότι η ΑΕΚ ήταν μπροστά στο σκορ, δε σταματούσε να πιέζει. Εμοιαζε σα να ήταν… πίσω στο σκορ, αφού είχε την πρωτοβουλία. Η Σάμσουνσπορ πίεσε μετά το γκολ, αλλά δεν έβρισκε ουσία.

Πρακτικά δε βρήκε ούτε μία μεγάλη ευκαιρία μέχρι το 95′. Από το… πουθενά, ο Ρότα αναγκάστηκε να διώξει πάνω στη γραμμή, αφού παίκτης της Σάμσουνσπορ πήρε ολομόναχος κεφαλιά.