Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ο ΠτΔ έσπευσε να συγχαρεί τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σχολιάζοντας την εκλογή του ο κ. Τασούλας επεσήμανε: «Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη».