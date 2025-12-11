Νέος πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας ομόφωνα του αντιπάλου του, βέλγου υπουργού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Η ανάδειξη του Έλληνα υπουργού στη συγκεκριμένη θέση αποτελεί αναμφίβολα μία μεγάλη ουσιαστική και συμβολική επιτυχία για τη χώρα μας, η οποία μόλις πριν μία δεκαετία ήταν το «μαύρο πρόβατο» της ΕΕ, τουλάχιστον σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα.

Ήδη από σήμερα το πρωί η επικράτηση Πιερρακάκη διαφαίνονταν στον ορίζοντα, καθώς ο Βαν Πέτεγκεμ είχε εξασφαλίσει τη στήριξη μόλις 5 ή 6 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης- σε σύνολο 20, με τους συνεργάτες του να τον συμβουλεύουν να αποσυρθεί της διαδικασίας.

Όπως είχε αναφερθεί τις τελευταίες μέρες, κομβικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η άρνηση του Βελγίου να αποδεχθεί τη χρήση «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων για την παροχή δανείου στην Ουκρανία. Η δυσαρέσκεια των ευρωπαϊκών πρωτευουσών απέναντι στη στάση του βέλγου πρωθυπουργού Ντε Βέβερ φαίνεται πως απέβη καθοριστική για τον Βαν Πέτεγκεμ.

Μητσοτάκης: «Ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα»

Τα συγχαρητήρια του στον υπουργό Οικονομικών έσπευσε να δώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως πρόκειται για μια ημέρα «υπερηφάνειας» για τη χώρα και ευχήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών να έχει μια «μακρά και γόνιμη θητεία».

Η δήλωση Μητσοτάκη:

Τα συγχαρητήρια του Κωστή Χατζηδάκη

Αμέσως μετά τη νίκη του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτηση του έδωσε συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο του Eurogroup.

Η ανάρτηση Χατζηδάκη:

Η ανάρτηση του Λετονού υπουργού Οικονομικών

Άμεσα έσπευσε να συγχαρεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ο Λετονός υπουργός Οικονομικών, Arvils Ašeradens, με τις χώρες της Βαλτικής να στηρίζουν τον Έλληνα υπουργό, λόγω και της διαφωνίας με το Βέλγιο σχετικά με το δάνειο προς την Ουκρανία.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward – to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

Η κομβική στήριξη της Γερμανίας

Νωρίτερα σήμερα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, είχε ανακοινώσει ότι η Γερμανία θα στηρίξει τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Ειδικότερα, λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο κ. Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Politico: Η ανάδειξη Πιερρακάκη ολοκληρώνει μία εκπληκτική ανατροπή για την Ελλάδα

Αναφερόμενο στη νίκη Πιερρακάκη, το Politico ανέφερε ότι «η χώρα που παραλίγο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη διοικεί τώρα το ισχυρό όργανο της ΕΕ που την έσωσε από την πτώχευση».

«Η απόφαση να ανατεθεί στον Κυριάκο Πιερρακάκη η ηγεσία του Eurogroup ολοκληρώνει μια εκπληκτική ανατροπή για την Ελλάδα, η οποία παραλίγο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη πριν από 10 χρόνια» προσθέτει.