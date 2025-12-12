«Χ»αμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ απέναντι στην σκληροτράχηλη αμυντικά Πλζεν (έχει δεχθεί μόλις 2 γκολ έως τώρα). Οι «πράσινοι» έπαιζαν από το 32′ με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής των φιλοξενούμενων, αλλά η υπεροχή τους δεν έφερε γκολ και το 0-0 έγραψε την ιστορία του αγώνα. Στους 10 βαθμούς το Τριφύλλι που πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία να κάνει βήμα πρόκρισης.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς για το γρήγορο γκολ για να «σπάσει» τη διαφαινόμενη ισορροπία με μία ομάδα, από τις πιο δύσκολες που είχε αντιμετωπίσει έως τώρα. Οι «πράσινοι», με 3-4-3 από τον Ράφα Μπενίτεθ και τον Τζούρισιτς βασικό στον άξονα, έχασαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 9′ μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Τετέ, αλλά στην πάσα δεν υπήρχε αποδέκτης αφού η άμυνα των φιλοξενούμενων έδιωξε.

Στο 18′ ήρθε η απάντηση της Πλζεν με σουτ του Μέμιτς που πέρασε λίγο άουτ, ενώ η συνέχεια άνηκε στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο λόγω των φάσεων, αλλά και του αριθμητικού πλεονεκτήματος που απέκτησε, στο 32ο λεπτό, μετά την αποβολή, με δεύτερη κίτρινη, του Γεμέλκα για επικίνδυνο φάουλ στον Τετέ.

Σιγά-σιγά το αριθμητικό πλεονέκτημα φαινόταν στο χορτάρι, με την ομάδα του Μπενίτεθ να εντείνει τις προσπάθειες για το 1-0 πριν από την ανάπαυλα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία χάθηκε στο 45ο λεπτό με κεφαλιά του Πάντοβιτς, ύστερα από σέντρα του Καλάμπρια, αλλά ο φορ του Τριφυλλιού έστειλε την μπάλα πάνω στον Βίγκελε.

Στο δεύτερο μέρος το ματς μετατράπηκε σε παιχνίδι μισού γηπέδου, κάτι λογικό, αφού ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του με παίκτη παραπάνω. Βέβαια, η αποστολή του δεν ήταν εύκολη, αφού οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το σύστημα με πέντε στην άμυνα κάνοντας δύσκολη την αποστολή του Τριφυλλιού.

Ο Μπενίτεθ, από την άλλη, έριξε στο ματς Τσέριν, Μπακασέτα και Σφιτέρσκι και επέλεξε να παίζει κυρίως από τα άκρα με Ζαρουρί και Τετέ για να διασπάσει την άμυνα των αντιπάλου. Ο Βραζιλιάνος, μάλιστα, είχε μεγάλη ευκαιρία στο 57′ σε κοντινό πλασέ, αλλά η μπάλα πήρε ύψος κι έφυγε άουτ.

Η συνέχεια μέχρι το φινάλε ήταν στο ίδιο μοτίβο. Ο Παναθηναϊκός την κατοχή, αναζητώντας τον τρόπο να περάσει το τείχος της Πλζεν, της οποίας οι παίκτες πανηγύριζαν σαν… γκολ κάθε φορά που έκοβαν τους παίκτες του Μπενίτεθ.