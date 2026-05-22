Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Επίσημο γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας της Μεγάλης Βρετανίας παρέθεσε σήμερα (22/5) στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Τη γαλαζοαίματη προσκεκλημένη, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Αντιναύαρχο Σερ Τιμ Λώρενς, υποδέχθηκε η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, σε μια συνάντηση που επιβεβαίωσε το παγκόσμιο κύρος της ελληνικής ναυτιλίας και τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο κορυφαίων ναυτικών εθνών.

Καλωσορίζοντας την Πριγκίπισσα Άννα, η κ. Τραυλού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη στήριξη της Βρετανίδας σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες για τους ναυτικούς:

«Για γενιές, οι λαοί μας ταξιδεύουν στις ίδιες θάλασσες» είπε εκφράζοντας βαθύ σεβασμό προς εκείνους που αφιερώνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Μετέφερε επίσης την εκτίμηση ολόκληρης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στο έργο της.

«Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας μετριέται και από την προσφορά της στην κοινωνία… στην πατρίδα. Μέσα από το συλλογικό φιλανθρωπικό μας έργο, στεκόμαστε αποτελεσματικά δίπλα στους συνανθρώπους μας σε ανάγκη, ενώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου, πιο ανθρώπινου μέλλοντος» ανέφερε.