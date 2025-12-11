Ότι η Ευρώπη «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να την διχάσει» υποστήριξε κατά την διάρκεια των δηλώσεων του μετά τη συνάντηση του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ ανέφερε ότι «η Ευρώπη συνεχίζει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», υπογραμμίζοντας ότι η πίεση προς τη Ρωσία θα ενταθεί.

Προσηλωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας οι Ευρωπαίοι

Ο Μερτς τόνισε πως η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της παραμένουν προσηλωμένοι στη μακροπρόθεσμη στήριξη της Ουκρανίας και θα αξιοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να ενισχύσουν την άμυνά της (δηλώσεις που τον φέρνουν αντίθετο με τους σχεδιασμούς που φαίνεται ότι κάνουν οι ΗΠΑ για τα ρωσικά κεφάλαια).

Ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εποικοδομητική και με αμοιβαίο σεβασμό, σημειώνοντας ότι ξεκαθάρισε πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να καθορίσει το μέλλον των εδαφών της σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Συναντήσεις με τους Αμερικανούς μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένει ο Μερτς

Ο ίδιος τόνισε ότι αναμένει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους μέσα στο Σαββατοκύριακο και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης των δεσμεύσεων που συνδέουν τη Γερμανία και τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Τέλος, τόνισε ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει πως πρέπει πλέον να κάνει πολύ περισσότερα για την άμυνά της σε σχέση με το παρελθόν.