Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε την Πέμπτη τους συμμάχους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της άμυνας, προκειμένου να αποτραπεί ένας πόλεμος από τη Ρωσία, ο οποίος θα μπορούσε να είναι «στο μέγεθος των πολέμων που βίωσαν οι παππούδες και οι προπάπποι μας».

Να είμαστε έτοιμοι απέναντι στη ρωσική απειλή

Σε ομιλία του στο Βερολίνο, ο Ρούτε τόνισε ότι πάρα πολλοί σύμμαχοι της στρατιωτικής συμμαχίας δεν αντιλαμβάνονται την επείγουσα φύση της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αυξήσουν άμεσα τις δαπάνες και την παραγωγή για την άμυνα, προκειμένου να αποτραπεί ένας πόλεμος ανάλογος με εκείνους που αντιμετώπισαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πολλοί είναι ήσυχα εφησυχασμένοι. Πολλοί δεν κατανοούν την επείγουσα ανάγκη. Και πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας. Η Ρωσία έφερε ξανά τον πόλεμο στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε εκτίμησε επίσης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.