Ο Παναθηναϊκός είχε κακή εικόνα στο Μιλάνο και ηττήθηκε εύκολα από την Αρμάνι, η οποία πέρασε ένα πολύ άνετο βράδυ με φοβερή ευστοχία από μακριά.

Το «τριφύλλι» αδυνατούσε να βρει πρωταγωνιστές και στην επίθεση, αφού ο Σλούκας… έσερνε μόνος του το κάρο για μεγάλο διάστημα και τελείωσε με 19 πόντους. Ο Ναν «μακιγιάρισε» τα στατιστικά του στο τέλος, αλλά συνολικά δεν είχε καλή παρουσία.

Για τη βελτιωμένη ομάδα του Ποέτα, ο Μπρουκς ήταν κορυφαίος, ενώ μεγάλο παιχνίδι έκανε και ο Λεντέι, που ήταν ο πρωταγωνιστής στο διάστημα που η Αρμάνι έχτισε τη μεγάλη διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός άφησε την Αρμάνι να κάνει παιχνίδι από νωρίς. Οι Ιταλοί είχαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν με 15-9. Ο Σλούκας, όμως, πέρασε αντί του Σορτς και ακολούθησε ένα φοβερό… καταπράσινο 12-0. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 21-26.

Το «τριφύλλι» έφτασε ως το 21-29, όμως ακολούθησε ένα 15-2 με συνεχόμενα λάθη από τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν αναγκάστηκε να πάρει τάιμ άουτ. Δεν άλλαξε τίποτα.

Η Αρμάνι ήταν… στη ζώνη. Απίστευτα τρίποντα από παντού, έστειλαν τη διαφορά στους 15. Ο Παναθηναϊκός έκανε damage control με ένα 7-0, αλλά το ημίχρονο έκλεισε στο 54-44.

Το ημίχρονο δε βοήθησε. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο παρκέ με τα ίδια λάθη και με την ίδια αδυναμία στην άμυνα. Οι Ιταλοί δε σταματούσαν να το βλέπουν βαρέλι. Ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε την άκρη. Αχρείαστα φάαουλ, κακές άμυνες, αστοχία. Και 80-59 στο τέλος της τρίτης περιόδου!

Το ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου ήταν καλύτερο από ό,τι των προηγούμενων. Ωστόσο, τίποτα δεν έδειχνε πως θα ερχόταν η ανατροπή. Στο τέλος, μείωσε στους 11 και ο Ποέτα πήρε τάιμ άουτ.

Οι Ιταλοί… ήπιαν θάλασσα και έφαγαν τέσσερις πόντους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Χουάντσο έχασε ελεύθερο τρίποντο για να μειώσει στους τέσσερις στα 36 δευτερόλεπτα και η κατοχή άλλαξε στα 33. Με μια βολή, η διαφορά πήγε στους 8, ενώ μία έβαλε μετά και ο Σορτς.