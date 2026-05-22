Ολυμπιακός – Ρεάλ θα είναι ο τελικός της φετινής EuroLeague. Οι Μαδριλένοι, παρότι τελείωσαν το ματς χωρίς σέντερ, κατάφεραν να επικρατήσουν 105-90 της Βαλένθια και να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (24/05, 21.00).

Από την αρχή του αγώνα οι παίκτες του Σκαριόλο είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Με πλουραλισμό στην επίθεση και τρομερή ευστοχία στα τρίποντα κατάφεραν να μπουν σε ρόλο οδηγού στο ματς και επί της ουσίας δεν απειλήθηκαν ποτέ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ ήταν ο Μάριο Χεζόνια. Ο Κροάτης φόργουορντ πέτυχε 25 πόντους και είχε παράλληλα έξι ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα κλέψιμο. Άξιοι συμπαραστάτες τους οι Ντεκ και Λάιλς. Στην αντίπερα όχθη ο Πέδρο Μαρτίνεθ είδε πέντε παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, όμως αυτό δεν έφτανε.

Ανώτερη παρά τις απουσίες

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να πατά καλύτερα και να βρίσκει σκορ με τους Χεζόνια και Αμπάλντε φτάνοντας στο 13-6 στο 4′, βάζοντας δύσκολα στη Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» δεν… μάσησαν και έτρεξαν ένα 9-0 για να προηγηθούν με 15-13 στο 6′. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια σε ένα υψηλό ρυθμό, με το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ να κλείνει μπροστά το δεκάλεπτο με το 28-26.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ρυθμός εξακολουθούσε να είναι… τρελός προσφέροντας μπόλικο θέαμα, με τους «μερένγκες» να παίρνουν ξανά τα ηνία χάρη χτίζοντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με 47-35 στο 15′. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο συνέχιζε να είναι μπροστά στο σκορ με διψήφιες διαφορές, με τις «νυχτερίδες» να αντιδρούν στο φινάλε και να μειώνουν στο -6 για το 62-56, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τη Ρεάλ να έχει τον έλεγχο και τη Βαλένθια να… κυνηγά, ωστόσο οι δύο ομάδες ήταν πολύ πιο κοντά και το ματς είχε γίνει ντέρμπι, με τους Μαδριλένους να προηγούνται 70-66 στο 25′. Οι «μερένγκες» δημιούργησαν πρόβλημα στη Βαλένθια με τα επιθετικά τους ριμπάουντ και έτσι βρέθηκαν στο +16 (86-70) στο φινάλε της τρίτης περιόδου, η οποία έκλεισε το 86-73 με ένα σουτ του Κοστέλο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα έγιναν άσχημα για τη Ρεάλ που είδε τον Ουσμάν Γκαρούμπα να αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο αριστερό πόδι στο 31′. Η Βαλένθια το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε σε 88-80 στο 34′. Όμως οι «μερένγκες» διαχειρίστηκαν άψογα τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα και ουσιαστικά δεν κινδύνεψαν, παίρνοντας έτσι τη νίκη και μαζί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.