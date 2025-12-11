Τη σφοδρή αντίδραση των βουλευτών προκάλεσε η επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής από τον Γιώργο Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο περιβόητος πια «Φραπές», κατέθεσε τετρασέλιδο υπόμνημα προς την επιτροπή αναφέροντας διάφορα άρθρα του νόμου για να στηρίξει την θέση του.

Παρότι παρέμεινε στην αίθουσα απάντησε επιλεκτικά στις ερωτήσεις των μελών. Οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του μάρτυρα και της Μιλένας Αποστολάκη, ενώ συνεχείς ήταν οι παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ένταση δημιούργησε το αίτημα του, με τους βουλευτές να ρωτούν επίμονα αν είναι κατηγορούμενος ή έστω αν φέρει την ιδιότητα του υπόπτου. Για το θέμα αυτό, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επέμεινε ότι υπάρχει αυτή η ιδιότητα, δηλαδή του υπόπτου.

Επιλεκτικές απαντήσεις από Φραπέ – Τι λέει η ΝΔ

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας τόνισαν ότι «εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης».

Με αιχμή προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι «είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Ο κ. Ξυλούρης, σε κάθε ερώτημα που του έκαναν επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή, ωστόσο, απάντησε για τη σχέση του με την Παρασκευή Τυχεροπούλου, ενώ υπονόησε ότι οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι ψευδείς.

Ένταση, διαψεύσεις και διακοπή της επιτροπής

Για το θέμα αυτό, μάλιστα, οι τόνοι υψώθηκαν μεταξύ του ίδιου και της Μιλένας Αποστολάκη. Στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το «ποιος είναι», διαβάζοντας αποσπάσματα από απειλητικές συνομιλίες του ίδιου, προς στελέχη και εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ξυλούρης δήλωσε ένας παραγωγός που μετά από τη μήνυση που κατέθεσε κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου βρέθηκε όπως υπονόησε στο επίκεντρο προβλημάτων.

Από την άλλη, σε ερώτημα του Μακάριου Λαζαρίδη αν έχει κερδίσει χρηματικό ποσό σε τυχερά παιχνίδια, απέφυγε να απαντήσει.

Ο κ. Ξυλούρης, επέμενε ότι θα απαντήσει μόνο στον φυσικό δικαστή. Στη δική του ερώτηση ο Βασίλης Κόκκαλης τον ρώτησε αν θέλει να αποκαταστήσει, όπως είπε, το όνομα του στην κοινωνία θα πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα της επιτροπής. «Δεν θα παρασυρθώ σε θολά νερά» είπε ο Γιώργος Ξυλούρης εμμένοντας στην αρχική του στάση.

Εμπλέκει εμμέσως Αυγενάκη

Για το αν συμβούλευσε ο Λευτέρης Αυγενάκης τον Γιώργο Ξυλούρη να καταθέσει μήνυση κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ο μάρτυρας απαντώντας στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι έδειξε τα χαρτιά στον τότε υπουργό και του είπε να τα δουν οι νομικοί του υπουργείου. Μετά από αυτό, όπως ισχυρίστηκε, πήγε σε δικηγόρο για να καταθέσει καταγγελία. «Δεν με παρότρυνε ο Αυγενάκης», είπε.

Σε άλλο σημείο, διέψευσε τις συνομιλίες λέγοντας ότι άλλος χρησιμοποιήσε το τηλέφωνο του για να κάνει κάποιες κλήσεις.

Η επιτροπή διέκοψε για λίγα λεπτά, ώστε οι βουλευτές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία για την άρση ασυλία βουλευτών στην Ολομέλεια.