Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Τελευταίες Ειδήσεις

Τελευταίες Ειδήσεις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 το πρωί
5 το πρωί: Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους – Πόκερ Τραμπ με Ζελένσκι – Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού
5 το πρωί
Κατερίνα Μανιαδάκη

5 το πρωί: Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους – Πόκερ Τραμπ με Ζελένσκι – Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού

Φουντώνει η σύγκρουση αγροτών - κυβέρνησης μετά το «πράσινο φως» του εισαγγελέα Αρείου Πάγου για συλλήψεις όσων διαπράττουν κακούργημα διατάραξης συγκοινωνιών. Την ίδια ώρα, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενισχύοντας τα μπλόκα πανελλαδικά

5 το πρωί
Κατερίνα Μανιαδάκη
1

Αποφασισμένοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση Αρείου Πάγου

  • Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς έχουν εντείνει τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες της Κρήτης έχουν απομακρυνθεί από τα αεροδρόμια, ενώ έχουν κάνει κατάληψη στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Παράλληλα, οι αγρότες από Λάρισα και Καρδίτσα θα μεταβούν σήμερα στο λιμάνι του Βόλου, για να διαμαρτυρηθούν. Μάλιστα, λόγω των μπλόκων άλλαξε και η ημερομηνία της διοργάνωσης «Agrotica».
  • Κοινωνική στήριξη, αλλά διχασμός για τις μεθόδους: Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 76% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, αλλά μόνο 53% συμφωνεί με τα μπλόκα. Η πλειοψηφία αποδίδει το πρόβλημα των επιδοτήσεων σε πολιτικές ευθύνες και ρουσφετολογικές πρακτικές, ενώ υπάρχει προβληματισμός για την παράλυση κρίσιμων υποδομών.
  • Παρέμβαση Αρείου Πάγου: Ποινικές διώξεις σε βάρος όσων αγροτών και κτηνοτρόφων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και προκαλούν διατάραξη συγκοινωνιών, παραγγέλλει στους αρμόδιους εισαγγελείς σε όλη τη χώρα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στο έγγραφο του περιγράφει τα αδικήματα που διαπράττονται και σημειώνει ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι, δηλαδή αστυνομικοί, μπορούν να προβαίνουν στα οριζόμενα από τον νόμο και δίχως εισαγγελική παραγγελία, όταν διαπράττονται ενώπιον τους αδικήματα που διώκονται και προϋποθέτουν διωκτικές ενέργειες.
2

Κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

  • «Κενό γράμμα»: Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος κατέθεσε ότι οι έλεγχοι για τις υποκλοπές εμποδίστηκαν εξαρχής και ουσιαστικά έμειναν ημιτελείς. Τόνισε ότι στην ΕΥΠ η Αρχή μπόρεσε να εξετάσει μόνο τις διατάξεις άρσης απορρήτου χωρίς πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους, ενώ και οι έλεγχοι στο ΚΕΤΥΑΚ έγιναν υπό περιορισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδικασίες αυτές κατέληξαν να είναι «κενό γράμμα».
  • Νέοι μάρτυρες: Το δικαστήριο προχώρησε σε κλήση νέων μαρτύρων, μεταξύ αυτών και του Αιμίλιου Κοσμίδη, του οποίου η κάρτα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή μολυσμένου μηνύματος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν σχετίζεται με την υπόθεση και ότι η κάρτα του είχε χαθεί.
  • Η εξέταση Γκρίτζαλη: Ο Στέφανος Γκρίτζαλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κατέθεσε ότι η έρευνα της ΑΔΑΕ εντόπισε το επίμαχο μήνυμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 25 παρόμοια, ενώ τόνισε πως ο έλεγχος στο ΚΕΤΥΑΚ είχε περιορισμένες δυνατότητες και δεν μπορούσε να αποκαλύψει στοιχεία για το Predator. Υπογράμμισε ότι η ΕΥΠ δεν παρέδωσε ποτέ τα συνοδευτικά έγγραφα για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη, ενώ κατά τον ίδιο, κρίσιμο ζητούμενο είναι αν οι στόχοι του Predator παρακολουθούνταν ταυτόχρονα και από την ΕΥΠ.

Newsletter

Πέντε ειδήσεις για να ξεκινήσεις τη μέρα σου

Κάθε πρωί θα βρίσκεις στο inbox σου τις πιο σημαντικές ειδήσεις και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα
ΕΓΓΡΑΦΗ
3

Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα

  • Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις; Νέα δέσμη μέτρων για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που περιλαμβάνει πλήρη προστασία των επιδικασμένων αποζημιώσεων, ειδική αφορολόγητη σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες, καθώς και καθολική διαγραφή οφειλών προς Δημόσιο, ταμεία και ΟΤΑ. Παρέχεται επίσης πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
  • Το μήνυμα Πιερρακάκη: Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρησιμοποίησε προσωπικό τόνο, λέγοντας πως «όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δε σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη». Τον Ιούλιο του ’18 η οικογένεια του βρισκόταν στην περιοχή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο Μάτι και κινδύνεψε σοβαρά, ενώ εκείνος βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι.
  • Πέρασε η τροπολογία: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και πληγέντων στο Μάτι και στη Μάνδρα. Εκτός της ΝΔ, θετικά ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα τα πρακτικά των ψηφοδελτίων της.
4

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι

5

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης

  • Παγοθραυστικό: Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 της Καϊράτ στην παγωμένη Αστάνα με χρυσό σκόρερ τον Μαρτίνς στο 73‘. Με αυτό το τρίποντο οι ερυθρόλευκοι έμειναν «ζεστοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.
  • Σημαντικά τρίποντα: Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα επιβλήθηκαν κόντρα σε Ίντερ (0-1) και Άιντραχτ (2-1) αντίστοιχα, παίρνοντας σημαντικά τρίποντα για τη συνέχεια του Champions League. Την ίδια ώρα η Μπάγερν συνεχίζει να προελαύνει στη League Phase, ενώ η Αταλάντα έκανε βήμα οκτάδας.
  • Ματσάρα στη Μαδρίτη: Η έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται απόψε με τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου να είναι στραμμένα στη Μαδρίτη. Εκεί η Ρεάλ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Σίτι σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το MEGA (22.00).
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

Περισσότερα από ΤΟ ΒΗΜΑ

Τελευταίες Ειδήσεις

Τα εξοπλιστικά, το SAFE και ο Νίκος Δένδιας

Τα εξοπλιστικά, το SAFE και ο Νίκος Δένδιας

Βηματοδότης
9 λεπτά πριν ΒΗΜΑτοδότης

5 το πρωί: Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους – Πόκερ Τραμπ με Ζελένσκι – Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού

5 το πρωί: Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους – Πόκερ Τραμπ με Ζελένσκι – Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού

Η αιχμή Δένδια για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η αιχμή Δένδια για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Champions League: Νίκες «ανάσα» για Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα

Champions League: Νίκες «ανάσα» για Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα

Ειδήσεις

Συνδρομές

International Edition

Γνώμες

Μόνο στο Βήμα

ΒΗΜΑgazino

Grace

Podcasts

Videos

Newsletters

Special Editions

© 2025 TO BHMA • All rights reserved.

Απόρρητο