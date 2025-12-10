5 το πρωί: Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους – Πόκερ Τραμπ με Ζελένσκι – Μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού
Φουντώνει η σύγκρουση αγροτών - κυβέρνησης μετά το «πράσινο φως» του εισαγγελέα Αρείου Πάγου για συλλήψεις όσων διαπράττουν κακούργημα διατάραξης συγκοινωνιών. Την ίδια ώρα, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενισχύοντας τα μπλόκα πανελλαδικά
1
Αποφασισμένοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση Αρείου Πάγου
- Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς έχουν εντείνει τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Οι αγρότες της Κρήτης έχουν απομακρυνθεί από τα αεροδρόμια, ενώ έχουν κάνει κατάληψη στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Παράλληλα, οι αγρότες από Λάρισα και Καρδίτσα θα μεταβούν σήμερα στο λιμάνι του Βόλου, για να διαμαρτυρηθούν. Μάλιστα, λόγω των μπλόκων άλλαξε και η ημερομηνία της διοργάνωσης «Agrotica».
- Κοινωνική στήριξη, αλλά διχασμός για τις μεθόδους: Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 76% των πολιτών θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, αλλά μόνο 53% συμφωνεί με τα μπλόκα. Η πλειοψηφία αποδίδει το πρόβλημα των επιδοτήσεων σε πολιτικές ευθύνες και ρουσφετολογικές πρακτικές, ενώ υπάρχει προβληματισμός για την παράλυση κρίσιμων υποδομών.
- Παρέμβαση Αρείου Πάγου: Ποινικές διώξεις σε βάρος όσων αγροτών και κτηνοτρόφων συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και προκαλούν διατάραξη συγκοινωνιών, παραγγέλλει στους αρμόδιους εισαγγελείς σε όλη τη χώρα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Στο έγγραφο του περιγράφει τα αδικήματα που διαπράττονται και σημειώνει ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι, δηλαδή αστυνομικοί, μπορούν να προβαίνουν στα οριζόμενα από τον νόμο και δίχως εισαγγελική παραγγελία, όταν διαπράττονται ενώπιον τους αδικήματα που διώκονται και προϋποθέτουν διωκτικές ενέργειες.
2
Κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
- «Κενό γράμμα»: Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος κατέθεσε ότι οι έλεγχοι για τις υποκλοπές εμποδίστηκαν εξαρχής και ουσιαστικά έμειναν ημιτελείς. Τόνισε ότι στην ΕΥΠ η Αρχή μπόρεσε να εξετάσει μόνο τις διατάξεις άρσης απορρήτου χωρίς πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους, ενώ και οι έλεγχοι στο ΚΕΤΥΑΚ έγιναν υπό περιορισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδικασίες αυτές κατέληξαν να είναι «κενό γράμμα».
- Νέοι μάρτυρες: Το δικαστήριο προχώρησε σε κλήση νέων μαρτύρων, μεταξύ αυτών και του Αιμίλιου Κοσμίδη, του οποίου η κάρτα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή μολυσμένου μηνύματος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν σχετίζεται με την υπόθεση και ότι η κάρτα του είχε χαθεί.
- Η εξέταση Γκρίτζαλη: Ο Στέφανος Γκρίτζαλης, μέλος της ΑΔΑΕ και καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κατέθεσε ότι η έρευνα της ΑΔΑΕ εντόπισε το επίμαχο μήνυμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 25 παρόμοια, ενώ τόνισε πως ο έλεγχος στο ΚΕΤΥΑΚ είχε περιορισμένες δυνατότητες και δεν μπορούσε να αποκαλύψει στοιχεία για το Predator. Υπογράμμισε ότι η ΕΥΠ δεν παρέδωσε ποτέ τα συνοδευτικά έγγραφα για τις παρακολουθήσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη, ενώ κατά τον ίδιο, κρίσιμο ζητούμενο είναι αν οι στόχοι του Predator παρακολουθούνταν ταυτόχρονα και από την ΕΥΠ.
3
Μέτρα για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα
- Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις; Νέα δέσμη μέτρων για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που περιλαμβάνει πλήρη προστασία των επιδικασμένων αποζημιώσεων, ειδική αφορολόγητη σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες, καθώς και καθολική διαγραφή οφειλών προς Δημόσιο, ταμεία και ΟΤΑ. Παρέχεται επίσης πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
- Το μήνυμα Πιερρακάκη: Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρησιμοποίησε προσωπικό τόνο, λέγοντας πως «όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δε σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη». Τον Ιούλιο του ’18 η οικογένεια του βρισκόταν στην περιοχή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο Μάτι και κινδύνεψε σοβαρά, ενώ εκείνος βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι.
- Πέρασε η τροπολογία: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και πληγέντων στο Μάτι και στη Μάνδρα. Εκτός της ΝΔ, θετικά ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα τα πρακτικά των ψηφοδελτίων της.
4
Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι
- Μέχρι τα Χριστούγεννα: Ο Τραμπ έδωσε στον Ζελένσκι μερικές ημέρες διορία να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία προβλέπει αποδοχή απώλειας εδαφών έναντι ασαφών αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας. Οι διαπραγματευτές του Τραμπ μετέφεραν την διορία στον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε τους ευρωπαίους ηγέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Ουάσινγκτον είναι η επίτευξη συμφωνίας πριν από τα Χριστούγεννα.
- Έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι: Ο ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να προκηρύξει εκλογές εντός τριμήνου, αρκεί ΗΠΑ και Ευρωπαίοι να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή τους. Ζητά επίσης «ενεργειακή εκεχειρία» με τη Ρωσία και ετοιμάζει επαφές με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους μέσα στην εβδομάδα.
- «Αδύναμοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες»: Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση «αποσυντιθέμενη» υπό την ηγεσία «αδύναμων» προσώπων, κατηγορώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για αποτυχίες στη διαχείριση της μετανάστευσης και της κρίσης Ρωσίας-Ουκρανίας. Η δήλωσή του υποδηλώνει ότι σκοπεύει να υποστηρίξει ευρωπαίους πολιτικούς που ακολουθούν την ίδια προσέγγιση με τη δική του. Πρόκειται για την πλέον σφοδρή επίθεση του aμερικανού προέδρου κατά των κρατών της ΕΕ μέχρι σήμερα.
5
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης
- Παγοθραυστικό: Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 της Καϊράτ στην παγωμένη Αστάνα με χρυσό σκόρερ τον Μαρτίνς στο 73‘. Με αυτό το τρίποντο οι ερυθρόλευκοι έμειναν «ζεστοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.
- Σημαντικά τρίποντα: Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα επιβλήθηκαν κόντρα σε Ίντερ (0-1) και Άιντραχτ (2-1) αντίστοιχα, παίρνοντας σημαντικά τρίποντα για τη συνέχεια του Champions League. Την ίδια ώρα η Μπάγερν συνεχίζει να προελαύνει στη League Phase, ενώ η Αταλάντα έκανε βήμα οκτάδας.
- Ματσάρα στη Μαδρίτη: Η έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται απόψε με τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου να είναι στραμμένα στη Μαδρίτη. Εκεί η Ρεάλ φιλοξενεί την Μάντσεστερ Σίτι σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το MEGA (22.00).
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.