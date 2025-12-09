Διορία μερικών ημερών ακόμα έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση ειρήνης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τηλεφωνικά τον Ζελένσκι

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times, την διορία μετέφεραν στον Ζελένσκι οι διαπραγματευτές του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, κατά την διάρκεια δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν μαζί του το Σάββατο και πως όπως ανέφεραν οι άνθρωποι του Τραμπ, η Ουάσινγκτον αναμένει την άμεση τοποθέτηση του Κιέβου σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο προβλέπει την αποδοχή απώλειας εδαφών έναντι αμερικανικών, αλλά απροσδιόριστων, εγγυήσεων ασφαλείας.

Μέχρι τα Χριστούγεννα θέλει συμφωνία ο Τραμπ

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα που επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες της Ευρώπης για την διορία που του δόθηκε και όπως ανέφερε άτομο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που παρουσιάστηκε στην ουκρανική πλευρά, στόχος του Τραμπ είναι να έχει επιτευχθεί συμφωνία «πριν από τα Χριστούγεννα».

Ανησυχία για την συνοχή της Δύσης

Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως μεταδίδεται από αξιωματούχους, απάντησε στους Αμερικανούς ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει το περιεχόμενο της πρότασης με τους Ευρωπαίους εταίρους πριν διαμορφώσει τελική θέση, καθώς η ουκρανική κυβέρνηση ανησυχεί πως μια μονομερής κίνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή της Δύσης. Ένας αξιωματούχος περιέγραψε τη θέση του Κιέβου ως «παγιδευμένη ανάμεσα σε εδαφικές απαιτήσεις που δεν μπορεί να δεχθεί και σε μια αμερικανική πρωτοβουλία που δεν μπορεί να απορρίψει».