Eλεγχοι που δεν είχαν αποτέλεσμα, διότι εξ αρχής εμποδίστηκαν και υπήρξαν ημιτελείς, ήταν οι έλεγχοι της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για τις υποκλοπές, όπως κατέθεσε εξεταζόμενος ως μάρτυρας ο πρώην πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος ανώτατος δικαστικός Χρήστος Ράμμος.

Ο κ. Ράμμος που διαχειρίστηκε από την πλευρά της Αρχής τις καταγγελίες για τις παράνομες παρακολουθήσεις, κατέθεσε για πρώτη φορά δημόσια στο ακροατήριο του δικαστηρίου, όπου δικάζονται για πλημμελήματα εμπλεκόμενοι στις υποκλοπές.

Ο μάρτυρας χαρακτήρισε «κενό γράμμα» τους ελέγχους που διενήργησε η ΑΔΑΕ στην ΕΥΠ καθώς όπως τόνισε το μόνο που μπόρεσαν να ελέγξουν ήταν οι διατάξεις για την άρση του απορρήτου, ενώ δεν είχαν πρόσβαση στους φακέλους που αφορούσαν τους λόγους των παρακολουθήσεων. Επίσης, χαρακτήρισε «θολό» το τοπίο σχετικά τους ελέγχους της Αρχής στο ΚΕΤΥΑΚ καθώς όπως πρόσθεσε από καλοπιστία ήλεγξαν μόνον όσα τους έδειξαν.

Το χρονικό των καταγγελιών

Ο πρώην πρόεδρος της Αρχής καταθέτοντας, περιέγραψε τα γεγονότα με τις καταγγελίες για παράνομες παρακολουθήσεις. «Εχω διατελέσει πρόεδρος της ΑΔΑΕ για έξι χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2025 που υπέβαλλα παραίτηση. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου υποβλήθηκε η πρώτη καταγγελία τον Αύγουστο του 2020 από τον Θανάση Κουκάκη για να ενημερωθεί. Οταν πήραμε την καταγγελία κάναμε τους έλεγχους και διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μια διάταξη άρσης του απορρήτου»

Στη συνέχεια ο κ. Ράμμος αναφέρθηκε στις καταγγελίες του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «Κάναμε έλεγχο αν και μας είπαν να μην κάνουμε γιατί το predator είναι άλλο πράγμα. Εμείς κάναμε όμως, αλλά εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε διάταξη της ΕΥΠ».

Η έρευνα στο ΚΕΤΥΑΚ Αναφερόμενος στην έρευνα της Αρχής στο Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ο κ. Ράμμος ανέφερε «πήγαμε γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα για να δούμε τι είναι και με τι ασχολείται και κάναμε ελέγχους στο δικτυακό εξοπλισμό. Πήγαμε με ειδοποίηση. Πάντα επειδή παρίσταται ο διοικητής της ΕΥΠ…».

Για την εν λόγω έρευνα ακολούθησε ο κάτωθι διάλογος

Πρόεδρος: Αυτό δεν αναιρεί το χαρακτήρα του εκτάκτου ελέγχου;

Μάρτυρας: Τους ρωτήσαμε διάφορα πράγματα και ελέγξαμε μετά τον εξοπλισμό. Κάναμε έλεγχο. Τα είδαν οι τεχνικοί εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα.

Πρόεδρος: Είστε σίγουρος ότι πήγατε σε όλα τα μέρη;Υπάλληλος είπε ότι ο έλεγχος ήταν πρόχειρος…

Μάρτυρας: Ελέγξαμε το κτίριο. Ζητήσαμε και μας έδειξαν όλο το κτίριο. Δεν ξέρω αν έχει αλλά κτίρια. Ζητήσαμε να δούμε όλα τα στοιχεία που αφορούν το ΚΕΤΥΑΚ.

Εισαγγελέας: Λένε ότι υπήρχαν δύο κτίρια, μπήκατε και στο δεύτερο; Το ζητήσατε;

Μάρτυρας: Όχι δεν μπήκαμε και δεν το συζήσαμε. Δεν έθεσε κάποιος τεχνικός θέμα ότι υπάρχει άλλος σέρβερ κάπου αλλού.

Εισαγγελέας: Πώς θα τεθεί; Αν δεν ελέγξετε το άλλο κτίριο για να δείτε αν υπάρχει άλλος σέρβερ;

Μάρτυρας: Εμείς δεν πήγαμε εκεί να βρούμε τον υπολογιστή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις.

Εισαγγελέας: Θα μπορούσατε να βρείτε 1.002 πράγματα αν είχατε μπει και στο δεύτερο κτίριο.

Υπ. Κατηγορίας: Ποιους συναντήσατε στο ΚΕΤΥΑΚ.

Μάρτυρας: Τον διοικητή της ΕΥΠ και τον διοικητή του ΚΕΤΥΑΚ. Υπ. Κατηγορίας: Κατά δήλωση του φορέα υπάρχαν υπολογιστές που δεν ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, αλλά επικοινωνούσαν με την ΕΥΠ. Αυτοί ελέγχθηκαν;

Μάρτυρας: Όχι.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα έγινε αναφορά και στην γνωμοδότηση του τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, σύμφωνα με την οποία η ΑΔΑΕ δεν είχε αρμοδιότητα κατά την ισχύουσα νομοθεσία να διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν υπήρξε παρακολούθηση των τηλεφώνων τους για λόγους εθνικής ασφάλειας, ούτε την δυνατότητα να απευθύνεται (η Αρχή) για τέτοια θέματα στους τηλεφωνικούς παρόχους

«Γινόταν ένας έλεγχος στην COSMOTE και μάθαμε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε αντιρρήσεις για το αν μπορούμε εμείς να κάνουμε ελέγχους για θέματα που αφορούν στην εθνική ασφάλεια. Εξέδωσε τότε μια γνωμοδότηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους. Ηταν παρέμβαση στην Αρχή. Υπήρχε ταλάντευση στην Ολομέλεια τότε. Αυτό που διαπίστωσα εγώ γενικά είναι ότι υπήρχανε αντιδράσεις σε εισηγήσεις μου. Συχνά υπήρχε αντιδικία, υπήρχαν αιτιολογίες κάθε φορά, αλλά τι υπήρχε πίσω δεν μπορώ να το ξέρω» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ράμμος.

Πρόεδρος: Για το πρόστιμο στην ΕΥΠ…;

Μάρτυρας: Αναβλήθηκε αυτό και μεσολάβησε η αλλαγή της ολομέλειας των μελών και έγινε χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη εκ του συντάγματος πλειοψηφία. Το σκεπτικό δεν με είχε πείσει αλλά καθένας είχε ελεύθερος να ψηφίζει ότι κρίνει.

Πρόεδρος: Θεωρείτε ότι η έρευνα σας ήταν τόσο ενδελεχής που αποκλείει…;

Μάρτυρας: Δεν αποκλείει τίποτα. Όταν συνεργάζεσαι με μυστική υπηρεσία…

Ο κ. Ράμμος επανέλαβε ότι η Αρχή κατάφερε να εντοπίσει την πιστωτική κάρτα από την οποία «αγοράστηκαν» τα μολυσμένα μηνύματα που εστάλησαν μεταξύ άλλων στο Νίκο Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας όμως «πως δεν αξιοποιήθηκε αυτό το στοιχείο για να αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ».

Πρόεδρος: Εφόσον βρήκατε προσχώματα γιατί δεν συνεργαστήκατε με άλλες αρχές; Την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων…

Μάρτυρας: Κάναμε συγχρονισμένες κινήσεις σε διάφορες φάσεις. Εδώ υπήρχε η εξής ιδιομορφία. Τον έλεγχο και τη διασταύρωση μπορούσε να κάνει μόνο η ΑΔΑΕ. Δεν κάναμε διασταύρωση επειδή απερρίφθη η εισήγηση μου να την κάνουμε.Για αυτές τις καταγγελίες πήγαμε συνολικά 5-6 φορές στην ΕΥΠ. Για κάθε παραβίαση του απορρήτου είμαστε αρμόδιοι, το θέμα με το κακόβουλο λογισμικό ήταν το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι τεχνικοί μας έλεγαν ότι το λογισμικό αυτό είναι διαδικτυακή εφαρμογή και δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μετά αυτό ανετράπη όπως στην περίπτωση Ανδρουλάκη βρήκαμε όσα βρήκαμε» σημείωσε ο μάρτυρας.

Αναφερόμενος στην στοχοποίηση του, ο κ. Ράμμος σχολίασε: «Όταν ακούς εκφράσεις «delivery boy του ΣΥΡΙΖΑ» ή «προδότης» δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα; Έγινε η ιστορία με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ήταν δημόσια σύγκρουση, μετά έγινε η ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενοχλήθηκαν από κάποια πράγματα που ακούστηκαν».