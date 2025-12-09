Δημοσκόπηση αποτυπώνει την υψηλή στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προς τους αγρότες αλλά την ίδια ώρα και το διχασμό της ως προς τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε κλιμάκωση, διεξήχθη από την Interview για την εφημερίδα Political.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη το διάστημα 4–8 Δεκεμβρίου, αποτυπώνει υψηλή κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες. Συγκεκριμένα:

– 76% θεωρεί ότι οι αγρότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται.

– 53% συμφωνεί με τα μπλόκα και το κλείσιμο δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας.

– Μόλις 46% διαφωνεί, ενώ 1% δηλώνει «Δεν ξέρω/δεν απαντώ»

Ταυτόχρονα, στην ερώτηση για την «πηγή» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες δεν βλέπουν το ζήτημα ως οργανωμένη ανάμειξη πολιτικών προσώπων για ίδιον όφελος, αλλά κυρίως ως ρουσφετολογικές πρακτικές:

51%: ρουσφέτι πολιτικών προς κομματικά συγγενείς ψηφοφόρους

26%: εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον όφελος

20%: επιτήδειοι “αγρότες” που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα

3%: άλλο