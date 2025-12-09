Ο Ολυμπιακός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Πήγε στην Αστάνα με στόχο το διπλό απέναντι στην Καϊράτ και τελικά το κατέκτησε με χρυσό σκόρερ τον Μαρτίνς στο 73′. Οι ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί, δεν «πάγωσαν» από τους -20 βαθμούς Κελσίου και παρέμειναν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι Πειραιώτες έφτασαν τους 5 βαθμούς και ελπίζουν ακόμα στην πρόκριση, καθώς απομένουν τα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν και τον Αγιαξ!







Σαρωτικός Ολυμπιακός, εκπληκτικός Αναρμπέκοφ

Η πρώτη τελική ήρθε στο 3′, με τη μπάλα να στρώνεται στον Τσικίνιο μετά από απομάκρυνση και τον Πορτογάλο να σουτάρει, άουτ, αφού δεν είχε ιδανική ισορροπία. Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι και πατούσαν περιοχή, ενώ στο 19′ έχασαν τεράστια ευκαιρία. Ο Ποντένσε σέντραρε και ο Σορόκιν πρόλαβε τον Ελ Καμπί, με τη μπάλα να πηγαίνει προς την εστία και τον Αναρμπέκοφ να κάνει επική επέμβαση.

Στο 21′, ο Ολυμπιακός είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Αναρμπέκοφ από φοβερή προβολή του Ελ Καμπί, όμως ο Τσικίνιο ήταν οφσάιντ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ελ Καμπί έριξε… ρουκέτα εκτός περιοχής και ο γκολκίπερ έκανε απίθανη επέμβαση.





Οι Πειραιώτες έπαιζαν… μόνοι τους. Στην ανάπτυξη, ο Μπιανκόν γινόταν δεξί μπακ έτσι ώστε να γίνονται υπεραριθμίες στα δεξιά με Ροντινέι και Μαρτίνς. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο μηδέν. Ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτα κυριαρχικός, αλλά και πάλι δε μπορούσε να σκοράρε.

Η Καϊράτ έκανε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα. Ζορζίνιο και Γκρομίκο αντικατέστησαν τους Ρικαρντίνιο και Ζαρία. Το πρώτο διάστημα δεν είχε στιγμές. Η Καϊράτ, πάντως, πατούσε την περιοχή του Τζολάκη πολύ ευκολότερα από ότι στο πρώτο μέρος.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο Τσικίνιο σούταρε δυνατά από έξω, αλλά ο γκολκίπερ επενέβη ξανά. Τότε ο Μέντι έκανε τις πρώτες του αλλαγές. Ποντένσε και Τσικίνιο αποχώρησαν, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να παίρνουν τις θέσεις τους.

Στο 63′ ο Εντμίλισον υποδέχθηκε σέντρα στη μεγάλη περιοχή, κοντρόλαρε, σούταρε, αλλά ο Μπιανκόν έβαλε την κόντρα.

Mε μαέστρο Μουζακίτη και λυτρωτή Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν κόντα στην πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων. Η λύση, όμως, δόθηκε στο 73΄. Ο Μουζακίτης έβγαλε πάσα διαβήτη στον Μαρτίνς, εκείνος είδε… ανοιχτή την κλειστή γωνία και έκανε το 0-1 με κεραυνό!





Ο Μουζακίτης έκανε αδιανότητα πράγματα. Εβγαλε επική κάθετη για τον Ταρέμι μετά από λίγα δευτερόλεπτα και ο Ιρανός σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας έκανε μυθική επέμβαση, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι. Ξανά μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μουζακίτης έκανε επική λόμπα για τον Ελ Καμπί, που πήρε κεφαλιά. Ο Αναρμπέκοφ έκανε νέα επέμβαση και ο Ταρέμι αστόχησε με τη δεύτερη.

Στο 79′,ο Ολυμπιακός βγήκε σε αντεπίθεση «τρεις με δύο». Ο Ταρέμι πάσαρε στον Ελ Καμπί και εκείνος σούταρε, με τον Αναρμπέκοφ να κάνει νέα επέμβαση και να στέλνει ξανά τη μπάλα στο δοκάρι. Απίστευτες ευκαιρίες!





Στο 83ο λεπτό, ο Ντάνι Γκαρθία αντικατέστησε τον κουρασμένο και κιτρινισμένο Εσε. Στο 89, ο Ταρέμι πάσαρε στον Ελ Καμπί, ο Μαροκινός πέρασε τον γκολκίπερ, αλλά πέτυχε δοκάρι σε κενή εστία! Η φάση ήταν οριακή για οφσάιντ, όμως δε σταμάτησε ποτέ. Στο 91′, ο Στρεφέτσα σούταρε από καλή θέση, νέα επέμβαση!