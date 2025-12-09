Έτοιμος να προχωρήσει σε εκλογές ανά πάσα στιγμή μέσα στο επόμενο τρίμηνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι θα δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας για να γίνει η διαδικασία δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο της εφημερίδας La Repubblica, κατά την επίσκεψη του στη Ρώμη. Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι θέλει να υπάρξει «ενεργειακή εκεχειρία» με την Ρωσία, αν δεσμευτεί σε αυτό και η Μόσχα και ότι μέσα στην εβδομάδα ετοιμάζεται να έχει επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και με τις ΗΠΑ σε επίπεδο Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο Ζελένσκι, «αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας, οι εκλογές μπορούν να διεξαχθούν μέσα στις επόμενους 60 έως 90 ημέρες» και υποστήριξε ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να προετοιμάσει το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Οι δηλώσεις αυτές είναι η απάντηση του προέδρου της Ουκρανίας σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Politico στις οποίες καλούσε τον Ζελένσκι να προχωρήσει σε εκλογές υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει εκλογές. Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην κάνουν εκλογές, αλλά πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει αυτή την επιλογή. Μιλάνε για δημοκρατία, αλλά έχει φτάσει στο σημείο που δεν είναι δημοκρατία πια».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απείλησαν να σταματήσουν το πρόγραμμα παροχής όπλων κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών.