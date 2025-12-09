Τις τελευταίες ημέρες, τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς στην Ελλάδα έχουν κορυφωθεί. Στο επίκεντρο αυτής της κορύφωσης βρίσκεται η Κρήτη, και ειδικά το αεροδρόμιο του Νίκος Καζαντζάκης. Εκεί σημειώθηκαν έντονα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, ενώ οι διαδηλώσεις και ο αποκλεισμός υποδομών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κύκλος των αντιδράσεων και της κοινωνικής συζήτησης διευρύνεται, ειδικά μετά την επιβεβαίωση ότι μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης δείχνει συμπάθεια στις κινητοποιήσεις, ακόμη και όταν διαφωνεί με τις μεθόδους.

Η θέση της κοινωνίας για τα μπλόκα

Βάσει πρόσφατης δημοσκόπησης της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, το 76% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι αγρότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για τα «μπλόκα», δηλαδή το κλείσιμο δρόμων και υποδομών ως μορφή διαμαρτυρίας, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: 53% λένε ότι συμφωνούν με τα μπλόκα, ενώ ένα σημαντικό 46% εκφράζει διαφωνία.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει και την άποψη των πολιτών για την προέλευση του σκανδάλου που προκάλεσε τα μπλόκα, δηλαδή ελλείψεις, λάθη κι ανακρίβειες στην καταβολή επιδοτήσεων. Ειδικότερα, το 51% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πρόκειται για «ρουσφετολογικές πρακτικές πολιτικών» προς ψηφοφόρους, το 26% υποψιάζεται ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον όφελος, και το 20% θεωρεί υπεύθυνους «αγρότες–επιδιώκτες» που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, έστω και με επιφυλάξεις, υπάρχει ισχυρή κατανόηση για τα αιτήματα της αγροτιάς. Ταυτόχρονα, όμως, φανερώνει έναν κοινωνικό προβληματισμό για τις μεθόδους.

Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Ταυτόχρονα με την ένταση των κινητοποιήσεων, το νομικό κράτος δείχνει να αντιδρά. Σαφέστερα, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας του Άρειος Πάγος, έδωσε εντολή προς εισαγγελείς σε όλη τη χώρα να ξεκινήσουν, όπου χρειάζεται, αυτεπάγγελτες διώξεις και, σε περίπτωση παραβίασης νόμων, να κινηθούν διαδικασίες αυτόφωρου.

Στην παραγγελία του αναφέρεται ρητά πως οι αποκλεισμοί των Εθνικών Οδών, αλλά και μη, τα μπλοκαρίσματα σε λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και η παραμονή διαδηλωτών σε πίστες ή αίθουσες αφίξεων- αναχωρήσεων συνιστούν σοβαρά αδικήματα.

Οι διώξεις μπορούν να ασκηθούν ακόμη και χωρίς νέα εισαγγελική εντολή, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ενεργούν άμεσα.

Η στάση αυτή υπογραμμίζει ότι το κράτος δεν προτίθεται να ανέχεται τη διατάραξη της συγκοινωνίας ή την παρακώλυση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, ιδίως όταν εμπλέκονται αεροδρόμια και λιμάνια.

Οι εξελίξεις στα μπλόκα και οι κινητοποιήσεις

Οι καταλήψεις υποδομών από αγρότες, και ειδικά η εισβολή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προκάλεσαν διακοπή πτήσεων, ακυρώσεις, μεγάλη ταλαιπωρία και ασάφεια για επιβάτες και ταξιδιώτες. Οι πιέσεις για αποκατάσταση της κυκλοφορίας έγιναν αφόρητες.

Τελικά, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, μετά από διαπραγματεύσεις και υπό την απειλή νομικών ενεργειών, οι αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου, τερματίζοντας προσωρινά την κατάληψη και επιτρέποντας την επαναλειτουργία του.

Ωστόσο, όπως έχουν δηλώσει εκπρόσωποί τους, δεν πρόκειται για υποχώρηση συνολικά. Η αποχώρηση θεωρείται προσωρινή, με την προοπτική νέων κινητοποιήσεων, αν δεν υπάρξει ουσιαστική διευθέτηση των αιτημάτων.

Παράλληλα, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν να μεταβούν για διαμαρτυρία στο λιμάνι του Βόλου.

Αλλάζει η ημερομηνία της Agrotica

Για τον Μάρτιο μετατίθεται η διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» όπως ανακοίνωσε η ΔΕΘ-HELEXPO, μετά από τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (αντί της αρχικής ημερομηνίας διεξαγωγής από τις 29 Ιανουαρίου-1η Φεβρουαρίου 2026)».

«Η AGROTICA δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική έκθεση, αλλά τη μεγάλη γιορτή του αγροτικού κόσμου και σημείο αναφοράς για την αγροτική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η φυσιογνωμία και η λειτουργία της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διασαλευτούν. Η μετάθεση κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να διατηρηθεί ανέπαφο το μεγάλο αυτό γεγονός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των επαγγελματιών του κλάδου και τη μέγιστη δυνατή εμπορική αποτελεσματικότητα.

Για τη ΔΕΘ-HELEXPO είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η διατήρηση όλων εκείνων των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων (επισκεψιμότητα, αριθμός εκθετών, διεθνείς συμμετοχές, B2B συναντήσεις) που έχουν κατατάξει την AGROTICA μεταξύ των τριών μεγαλύτερων αγροτικών εκθέσεων της Ευρώπης.

Από τις 12-15 Μαρτίου 2026 η AGROTICA θα υποδεχθεί τον αγροτικό κόσμο σε ένα περιβάλλον που θα εγγυάται την επιτυχία, την εξωστρέφεια και την προβολή των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως αρμόζει στο μέγεθος και στην ιστορία της διοργάνωσης».