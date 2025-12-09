Σε κλήση νέων μαρτύρων, προκειμένου να διερευνηθούν άγνωστα σημεία των υποκλοπών, προχώρησε το δικαστήριο όπου εκδικάζεται πτυχή της υπόθεσης, με κατηγορούμενους ιδιώτες που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Το δικαστήριο αποφάσισε να κληθεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, ο Αιμίλιος Κοσμίδης, με την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδουλακη.Ο συγκεκριμένος είχε κληθεί και είχε εξεταστεί ως μάρτυρας, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την κάρτα το,υ την οποία άγνωστο πρόσωπο χρησιμοποίησε και έστειλε το μήνυμα.

Στο δικαστήριο επίσης, εξετάστηκε και ο Στέφανος Γκρίτζαλης, μέλος της Αρχής Διασφάλισης των Επικοινωνιών, καθηγητής Πληροφορικών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν διαπιστώθηκε ότι η παρακολούθηση Ανδρουλάκη είχε γίνει με εισαγγελική παραγγελία, άρχισαν να ερευνούν προς κάθε κατεύθυνση και έτσι εντοπίστηκε το επίμαχο μήνυμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του στο σημείο όπου ανέφερε ότι μόλις εντοπίστηκε ο αριθμός που έφυγε το μήνυμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, βρέθηκε ότι παράλληλα είχαν σταλεί και άλλα 25 μηνύματα. Στη συνέχεια, ο μάρτυρας αναφέρθηκε στον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή: «Δεν πήγαμε», τόνισε ο μάρτυρας, «να βρούμε τον server που θα είχε μέσα το Predator. Αστείο να το περιμένει κανείς. Θέλαμε να δούμε τι ήταν το ΚΕΤΥΑΚ. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. Ειδαμε τριτεύοντα πράγματα εκεί. Δεν ανοίξαμε κανένα υπολογιστή», πρόσθεσε ο μάρτυρας, επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο είναι αν οι 92 που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από το Predator ήταν και από την ΕΥΠ, ώστε να βοηθηθεί η δικαιοσύνη και να εντοπιστεί, αν υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης.

Πάντως, ο μάρτυρας δεν έκρυψε την έκπληξη για το γεγονός «ότι δεν ήρθαν, όπως είπε, τα θύματα στην AΔΑΕ να δώσουν ημερομηνίες παρακολούθησης τους»…

O εισαγγελέας της έδρας στάθηκε ιδιαίτερα στον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ, με τον μάρτυρα να επισημαίνει ότι θα ήταν ουτοπικό να περίμεναν να βρουν κάτι εκεί. Ο κ. Γκρίτζαλης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η ΕΥΠ ουδέποτε έδωσε τα συνοδά έγγραφα για την παρακολούθηση των Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Την πρώτη φορά, ο νέος τότε διοικητής της ΕΥΠ ζήτησε χρόνο για να ενημερωθεί και την επόμενη επικαλέστηκε το απόρρητο.