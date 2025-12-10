Με πέναλτι του Ντόμινικ Σομποσλάι στο 88ο λεπτό, η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Ίντερ στο «Τζουζέπε Μεάτσα» για την 6η αγωνιστική της league phase του Champions League.
Οι «κόκκινοι» άρχισαν καλύτερα, χάνοντας ευκαιρίες με τους Τζόουνς και Χράφενμπερχ (απέκρουσε ο Ζόμερ), ενώ στην εκπνοή του α’ μέρους ο Αλισον είπε «όχι» στον Λαουτάρο.
Στο 32ο λεπτό, ο Κονατέ βρήκε δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί χέρι του Εκιτικέ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το γκολ μέσω VAR και το 0-0 να παραμείνει.
Στο β’ μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί και στο 80′ άγγιξαν το γκολ με σουτ του Μπράντλεϊ που εξουδετέρωσε ο Ζόμερ.
Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπαστόνι τράβηξε εντός περιοχής από τη φανέλα τον Βιρτς και στο 88’ ο Σομποσλάι ευστόχησε.
Η Μπάγερν επικράτησε 3-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Μόναχο και επανήλθε στις επιτυχίες μετά την ήττα από την πρωτοπόρο Αρσεναλ, ενώ η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε 2-1 της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο «Καμπ Νόου», σκοράροντας δύο φορές με τον Κουντέ σε τρία λεπτά (50′-53′) και ανατρέποντας τα δεδομένα.
Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 3-2 της Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον», η Τότεναμ 3-0 της Σλάβια Πράγας στο Λονδίνο, η Μονακό 1-0 της Γαλατάσαραϊ στο «Λουί Ντε», η Αταλάντα 2-1 της Τσέλσι στο Μπέργκαμο και η Μαρσέιγ 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στις Βρυξέλλες.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
- Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός 0-1
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 3-1
- Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1
- Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1
- Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0
- Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3
- Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3
Τετάρτη 10/12
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45
- Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45
- Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
- Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00
- Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00
- Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00
- Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00
- Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00
Η βαθμολογία του Champions League
- Αρσεναλ 5 15
- Μπάγερν 6 15
- Αταλάντα 6 13
- Παρί Σεν Ζερμέν 5 12
- Ίντερ 6 12
- Ρεάλ Μαδρίτης 5 12
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
- Λίβερπουλ 6 12
- Τότεναμ 6 11
- Ντόρτμουντ 5 10
- Τσέλσι 6 10
- Μάντσεστερ Σίτι 5 10
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
- Μπαρτσελόνα 6 10
- Νιούκαστλ 5 9
- Μαρσέιγ 6 9
- Γαλατασαράι 6 9
- Μονακό 6 9
- Αϊντχόφεν 6 8
- Λεβερκούζεν 5 8
- Καραμπάγκ 5 7
- Νάπολι 5 7
- Γιουβέντους 5 6
- Πάφος 5 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
- Ολυμπιακός 6 5
- Μπριζ 5 4
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 4
- Κοπεγχάγη 5 4
- Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
- Μπενφίκα 5 3
- Σλάβια Πράγας 6 3
- Μπόντο Γκλιμτ 5 2
- Βιγιαρεάλ 5 1
- Καϊράτ 6 1
- Αγιαξ 5 0