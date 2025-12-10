Με πέναλτι του Ντόμινικ Σομποσλάι στο 88ο λεπτό, η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Ίντερ στο «Τζουζέπε Μεάτσα» για την 6η αγωνιστική της league phase του Champions League.

Οι «κόκκινοι» άρχισαν καλύτερα, χάνοντας ευκαιρίες με τους Τζόουνς και Χράφενμπερχ (απέκρουσε ο Ζόμερ), ενώ στην εκπνοή του α’ μέρους ο Αλισον είπε «όχι» στον Λαουτάρο.

Στο 32ο λεπτό, ο Κονατέ βρήκε δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί χέρι του Εκιτικέ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το γκολ μέσω VAR και το 0-0 να παραμείνει.

Στο β’ μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί και στο 80′ άγγιξαν το γκολ με σουτ του Μπράντλεϊ που εξουδετέρωσε ο Ζόμερ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπαστόνι τράβηξε εντός περιοχής από τη φανέλα τον Βιρτς και στο 88’ ο Σομποσλάι ευστόχησε.

Η Μπάγερν επικράτησε 3-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Μόναχο και επανήλθε στις επιτυχίες μετά την ήττα από την πρωτοπόρο Αρσεναλ, ενώ η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε 2-1 της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο «Καμπ Νόου», σκοράροντας δύο φορές με τον Κουντέ σε τρία λεπτά (50′-53′) και ανατρέποντας τα δεδομένα.

Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 3-2 της Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον», η Τότεναμ 3-0 της Σλάβια Πράγας στο Λονδίνο, η Μονακό 1-0 της Γαλατάσαραϊ στο «Λουί Ντε», η Αταλάντα 2-1 της Τσέλσι στο Μπέργκαμο και η Μαρσέιγ 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στις Βρυξέλλες.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 3-1

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3

Τετάρτη 10/12

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Η βαθμολογία του Champions League