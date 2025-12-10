Με πέναλτι του Ντόμινικ Σομποσλάι στο 88ο λεπτό, η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Ίντερ στο «Τζουζέπε Μεάτσα» για την 6η αγωνιστική της league phase του Champions League.

Οι «κόκκινοι» άρχισαν καλύτερα, χάνοντας ευκαιρίες με τους Τζόουνς και Χράφενμπερχ (απέκρουσε ο Ζόμερ), ενώ στην εκπνοή του α’ μέρους ο Αλισον είπε «όχι» στον Λαουτάρο.

Στο 32ο λεπτό, ο Κονατέ βρήκε δίχτυα, αλλά είχε προηγηθεί χέρι του Εκιτικέ, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το γκολ μέσω VAR και το 0-0 να παραμείνει.

Στο β’ μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί και στο 80′ άγγιξαν το γκολ με σουτ του Μπράντλεϊ που εξουδετέρωσε ο Ζόμερ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπαστόνι τράβηξε εντός περιοχής από τη φανέλα τον Βιρτς και στο 88’ ο Σομποσλάι ευστόχησε.

Η Μπάγερν επικράτησε 3-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Μόναχο και επανήλθε στις επιτυχίες μετά την ήττα από την πρωτοπόρο Αρσεναλ, ενώ η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε 2-1 της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στο «Καμπ Νόου», σκοράροντας δύο φορές με τον Κουντέ σε τρία λεπτά (50′-53′) και ανατρέποντας τα δεδομένα.

Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 3-2 της Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον», η Τότεναμ 3-0 της Σλάβια Πράγας στο Λονδίνο, η Μονακό 1-0 της Γαλατάσαραϊ στο «Λουί Ντε», η Αταλάντα 2-1 της Τσέλσι στο Μπέργκαμο και η Μαρσέιγ 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στις Βρυξέλλες.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

  • Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός 0-1
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 3-1
  • Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1
  • Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1
  • Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0
  • Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3
  • Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3

Τετάρτη 10/12

  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19:45
  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 19:45
  • Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
  • Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00
  • Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00
  • Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00
  • Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Η βαθμολογία του Champions League

  • Αρσεναλ               5   15
  • Μπάγερν               6   15
  • Αταλάντα              6   13
  • Παρί Σεν Ζερμέν       5   12
  • Ίντερ                 6   12
  • Ρεάλ Μαδρίτης         5   12
  • Ατλέτικο Μαδρίτης     6   12
  • Λίβερπουλ             6   12
  • Τότεναμ               6   11
  • Ντόρτμουντ            5   10
  • Τσέλσι                6   10
  • Μάντσεστερ Σίτι       5   10
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας   6   10
  • Μπαρτσελόνα           6   10
  • Νιούκαστλ             5   9
  • Μαρσέιγ               6   9
  • Γαλατασαράι           6   9
  • Μονακό                6   9
  • Αϊντχόφεν             6   8
  • Λεβερκούζεν           5   8
  • Καραμπάγκ             5   7
  • Νάπολι                5   7
  • Γιουβέντους           5   6
  • Πάφος                 5   6
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ    6   6
  • Ολυμπιακός            6   5
  • Μπριζ                 5   4
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο      5   4
  • Κοπεγχάγη             5   4
  • Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6   4
  • Μπενφίκα              5   3
  • Σλάβια Πράγας         6   3
  • Μπόντο Γκλιμτ         5   2
  • Βιγιαρεάλ             5   1
  • Καϊράτ                6   1
  • Αγιαξ                 5   0