Στην τροπολογία που κατέθεσε νωρίτερα το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία αποζημιώνονται συγγενείς θυμάτων και θύματα από το Μάτι και τη Μάνδρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στη Βουλή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως είπε, «καμία νομοθετική ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν μπορεί να επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν». Και συνέχισε: «Δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών τους. Δεν μπορεί να διορθώσει όσα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες», όμως, πρόσθεσε πως «υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία μπορεί και οφείλει να κάνει: Να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο. Να μη βαραίνει κι άλλο μια ήδη ασήκωτη απώλεια».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρησιμοποίησε προσωπικό τόνο, λέγοντας πως «όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι — και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά — πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δε σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη». Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του ’18 η οικογένεια του κ. Πιερρακάκη βρισκόταν στην περιοχή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο ίδιος, όπως έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν σε ανάρτησή του, κόντεψε να χάσει ολόκληρη την οικογένεια του, ενώ εκείνος βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι.

«Το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραιτηθεί από 52 υποθέσεις για το Μάτι και 17 για τη Μάνδρα. Συνολικά, 69 υποθέσεις μέσα σε διάστημα οκτώ μηνών. Το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν, με βάση τις παραιτήσεις αυτές, ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 15,1 εκατ. ευρώ για το Μάτι και σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ για τη Μάνδρα», είπε στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι οι συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους στη Μάνδρα και στο Μάτι. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, εγγεγραμμένοι στο επίσημο Μητρώο Εγκαυματιών, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και με αναπηρία ποσοστού 50% και άνω. «Άνθρωποι που επέζησαν. Αλλά κουβαλούν, κάθε ώρα, τις συνέπειες εκείνης της ημέρας, τόνισε ο υπουργός.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η ειδική σύνταξη είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, δε συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Επιπλέον, το κράτος προχωρά σε εκτεταμένη, καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών.

Τέλος, στον τομέα της υγείας, διασφαλίζεται πλήρης κάλυψη νοσηλείας, θεραπείας και αποκατάστασης των εγκαυματιών — στην Ελλάδα και στο εξωτερικό — καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Πέρασε η τροπολογία

Στο μεταξύ, υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και πληγέντων στο Μάτι και στη Μάνδρα. Εκτός της ΝΔ, θετικά ψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη). Η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να καταθέσει αργότερα τα πρακτικά των ψηφοδελτίων της.