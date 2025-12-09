5 το πρωί: Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης και αγροτών – Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για την Ουκρανία – Κρίσιμη μάχη για τον Ολυμπιακό
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Κρήτη ανάμεσα σε δυνάμεις της αστυνομίας και σε αγρότες οι οποίοι κατάφεραν να κλείσουν τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων
Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες
- Επεισόδια με τα ΜΑΤ: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που προχώρησαν την Δευτέρα σε αποκλεισμούς δρόμων, αεροδρομίων και λιμανιών, ενώ σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με τις δυνάμεις της Αστυνομίας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων με πετροπόλεμο και ρίψη χημικών. Τελικά, οι αγρότες κατάφεραν να εισβάλουν στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου όπου και παρέμειναν για αρκετή ώρα με τις πτήσεις να ακυρώνονται.
- Σχηματίστηκε δικογραφία: Για τα επεισόδια σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των αγροτών και θα έρθουν αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.
- Η στάση της κυβέρνησης: Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι «η κυβέρνηση έχει σταθερή γραμμή η οποία εκφράστηκε και από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σε αυτήν επιμένει. Δηλαδή να γίνει οργανωμένος διάλογος, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να καταγραφούν συντεταγμένα τα αιτήματά τους».
Ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία υπό την πίεση Τραμπ
- Ευρωπαϊκό μέτωπο στήριξης στον Ζελένσκι: Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον Ουκρανό πρόεδρο μαζί με Μακρόν και Μερτς, με κοινό μήνυμα ότι η ειρήνη πρέπει να είναι «δίκαιη και διαρκής» και ότι το μέλλον της Ουκρανίας αποφασίζεται από την ίδια.
- Αγώνας για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας: Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν μηχανισμό προστασίας της Ουκρανίας απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι το αμερικανικό σχέδιο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «σχέδιο παράδοσης».
- Πίεση Τραμπ και εύθραυστη ευρωπαϊκή ενότητα: Η Ουάσινγκτον ασκεί έντονη πίεση στο Κίεβο για παραχωρήσεις, με αναλυτές να τονίζουν ότι όλα θα κριθούν από το αν η Ευρώπη καταφέρει να κρατήσει ενιαία γραμμή απέναντι στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Σφήνα Paramount στη συμφωνία Netflix και Warner Bros με τις ευλογίες Τραμπ
- Προσφορά της Paramount για την WB: Η Paramount Skydance ξεκινά εκ νέου την προσπάθειά της να εξαγοράσει ολόκληρη τη Warner Bros. Discovery (WBD) για 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, απευθυνόμενη απευθείας στους μετόχους της WBD με προσφορά 30 δολάρια ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, παρόλο που η WBD την είχε απορρίψει νωρίτερα.
- Στον αέρα η συμφωνία με τη Netflix: Η προσπάθεια της Paramount έρχεται μετά την ανακοίνωση συμφωνίας της Netflix για την εξαγορά των στούντιο και των περιουσιακών στοιχείων streaming της WBD έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Paramount είχε προσφέρει για το σύνολο της WBD, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών δικτύων όπως το CNN και το TNT Sports.
- Ρυθμιστικά ζητήματα και η στάση του Τραμπ: Η Paramount υποστηρίζει ότι η δική της συμφωνία θα έχει συντομότερη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης. Αντίθετα, η προτεινόμενη εξαγορά από τη Netflix έχει εγείρει αντιμονοπωλιακά ζητήματα λόγω του μεγέθους των συνδυασμένων πλατφορμών streaming, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει προσωπικούς προβληματισμούς και να δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στην απόφαση έγκρισης.
Τα δεδομένα για το πετρέλαιο θέρμανσης
- Κερδίζει τη μάχη το φυσικό αέριο: Το πετρέλαιο θέρμανσης εξακολουθεί να είναι ακριβότερη επιλογή από το φυσικό αέριο, αν και σημαντικά φθηνότερο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σώματα και τις παλαιάς τεχνολογίας θερμάστρες.
- Αύξηση πριν τη ζήτηση: Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,156 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
- Η προκαταβολή του επιδόματος: Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Ο πρώτος «τελικός» για τον Ολυμπιακό
- Να αρχίσει την αντεπίθεση: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε με την Καϊράτ (9/12, 17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και θέλει μόνο τη νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
- Εκσυγχρονίζεται το «Γ. Καραϊσκάκης»: Με εντολή, αλλά και δαπάνη του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, το «Γ. Καραϊσκάκης» εκσυγχρονίζεται συνεχώς αφού ήρθαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια βραχιοφορα φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τον χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.
- Το αβέβαιο μέλλον του Σαλάχ: Ο Αιγύπτιος εξέφρασε ανοικτά τη διαφωνία του με τον Άρνε Σλοτ, εκείνος τον άφησε εκτός αποστολής για το ματς με την Ίντερ και το μέλλον του είναι εξαιρετικά πιθανό να βρίσκεται μακριά από το Άνφιλντ.
