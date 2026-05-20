Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη (26/05) το νέο του κόμμα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Θησείου στις 20:00. Το όνομα του κόμματος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, με τον ίδιο να ζητά από τους νέους που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Unmute Now» να καταθέσουν τις ιδέες τους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται διάφορες προτάσεις, όπως «Ορίζοντες», «Ιθάκη», «Νέα Πορεία», «Κυβερνώσα Αριστερά» και «Ελπίδα Ξανά». Ωστόσο, η ιδέα που φαίνεται να κέρδισε τις εντυπώσεις είναι να ονομαστεί το νέο κόμμα «Πυξίδα».

