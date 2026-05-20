Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές.

Συλλήψεις και κατάσχεση οπλισμού

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση οπλισμού, στοιχείο που δείχνει τον τρόπο δράσης και την επικινδυνότητα της ομάδας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά σοβαρών υποθέσεων που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει:

– μία ληστεία σε βάρος πεζού

– μία διάρρηξη καταστήματος με λεία που αγγίζει τις 149.000 ευρώ

– τρεις διαρρήξεις κατοικιών, από όπου αφαιρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα

– μία κλοπή αυτοκινήτου

– μία κλοπή μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.