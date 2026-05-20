Η μυρωδιά ήταν εκεί από νωρίς το πρωί. Θύμιζε εκείνη τη γνώριμη, βαριά οσμή από το γκαζάκι του καφέ τη στιγμή που αλλάζεις την τελειωμένη φιάλη. Μόνο που δεν ερχόταν από την κουζίνα.

Ήταν διάχυτη πάνω από τα νότια προάστια της Αττικής και έφτανε έως το κέντρο της πρωτεύουσας και βορειότερα. Περνούσε από δρόμο σε δρόμο και από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, προκαλώντας ανησυχία και αφήνοντας πίσω της ένα μυστήριο που μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί.

Όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς εξήγηση και η βαριά ατμόσφαιρα παρέμενε, η ανησυχία των πολιτών μεγάλωνε. Τα τηλεφωνήματα στην Πυροσβεστική πύκνωναν και ένα αίσθημα αβεβαιότητας διαχύθηκε στην Αττική.

Ανησυχία χωρίς σαφή πηγή

– Πρώτος συνήθης ύποπτος το φυσικό αέριο. Υπήρξε διαρροή; Συνεργεία της ENAON, της εταιρείας διανομής αερίου, πραγματοποίησαν ελέγχους στο δίκτυο, από τους οποίους δεν προέκυψε καμία ένδειξη βλάβης ή διαρροής. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από τον ΔΕΣΦΑ, τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, ο οποίος δεν διαπίστωσε πτώση πίεσης που θα μπορούσε να υποδηλώνει διαρροή.

– Επίσης, το δίκτυό του δε διέρχεται, όπως ανέφεραν χθες στελέχη του, από τις περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές. Πάντως, ελέγχθηκαν και οι εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

– Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε εκτεταμένες έρευνες για πλοία μεταφοράς αερίου που κινούνταν στον Σαρωνικό. Ούτε εκεί, όμως, διαπιστώθηκε κάποιο περιστατικό. Ούτε και από πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφηκε κάποιο συμβάν που να δίνει απάντηση.

– Από την πλευρά των διυλιστηρίων, η Helleniq Energy και η Motor Oil ανέφεραν ότι δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα στις εγκαταστάσεις τους, ούτε αντίστοιχη οσμή στην περιοχή του Θριασίου.

– Αντίστοιχα, πηγές της ΕΥΔΑΠ σημείωναν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη σύνδεσης του φαινομένου με το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια.

Επιπλέον, οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν περιπολίες σε περιοχές όπου καταγράφονταν οι περισσότερες αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για διαρροή αερίου ή κάποιο άλλο επικίνδυνο περιστατικό, π.χ. από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Ωστόσο, παρά τους ελέγχους, δεν εντοπίστηκε κάποια εστία που να δίνει καθαρή εξήγηση.

Το ανοιχτό ερώτημα της προέλευσης

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, το μυστήριο της οσμής παρέμεινε άλυτο. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι οι σταθεροί μετρητές ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν έδειξαν αυξημένες τιμές ρύπων ούτε κάποια άλλη ανησυχητική ένδειξη, πέρα από τη δυσοσμία, η οποία ωστόσο ήταν αρκετή για να κινητοποιήσει το σύνολο του μηχανισμού.

Στο «πράσινο» ήταν και ο διαδραστικός χάρτης μετρήσεων ποιότητας αέρα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος παρακολούθησης ρύπανσης, τον οποίο διαχειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Ειδικότερα, οι μετρήσεις για αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και μονοξείδιο του άνθρακα κινήθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ένα μυστήριο που δε βρίσκει εύκολα απάντηση

Όλα αυτά θα μπορούσαν σε πρώτη ανάγνωση να καθησυχάζουν. Ωστόσο, δε δίνουν απάντηση στο βασικό ερώτημα: τι ήταν αυτό που μύριζε τόσο έντονα; Επιστήμονες εξηγούν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ότι ο εντοπισμός της προέλευσης μιας οσμής είναι πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Όπως αναφέρουν, ένας έμπειρος επιστήμονας μπορεί από τη μυρωδιά να οδηγηθεί σε πιθανές κατευθύνσεις και να επιχειρήσει στοχευμένες μετρήσεις.

Όταν όμως δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι ακριβώς αναζητείται, ώστε να χρησιμοποιηθούν και τα κατάλληλα φίλτρα, η διαδικασία γίνεται σύνθετη και χρονοβόρα. Μια οσμή μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, να αλλοιωθεί από τις καιρικές συνθήκες ή να προέρχεται από συνδυασμό παραγόντων που δεν καταγράφονται εύκολα από τα συμβατικά συστήματα μέτρησης.

Το γεγονός πάντως ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό ενίσχυσε χθες την ανησυχία. Στις 15 Απριλίου είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αναφορές για έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές του παραλιακού μετώπου, από τη Γλυφάδα έως τον Πειραιά. Και τότε είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από τα συνεργεία της ENAON χωρίς να εντοπιστεί πρόβλημα στο δίκτυο. Ωστόσο, το γεγονός δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που πήρε χθες, ούτε είχαν ελεγχθεί άλλοι παράγοντες με την ίδια ένταση.

Σε άλλο παρόμοιο περιστατικό έναν χρόνο πριν, εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανές βιομηχανικές εκπομπές ή άλλες δραστηριότητες, χωρίς όμως και τότε να υπάρξει οριστικό συμπέρασμα.

Και ίσως αυτό είναι που τελικά προκαλεί τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Όχι η ίδια η μυρωδιά, αλλά η αδυναμία να δοθεί μια καθαρή απάντηση. Σε μια πόλη όπου οι κάτοικοι ζουν στο «κόκκινο», με την ατμοσφαιρική επιβάρυνση να προέρχεται κυρίως από αιωρούμενα σωματίδια και όζον, ειδικά όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, η αβεβαιότητα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, όμως μέχρι στιγμής η προέλευση της οσμής παραμένει άγνωστη, αφήνοντας πίσω της περισσότερο προβληματισμό παρά εξηγήσεις.

Πηγή: ot.gr