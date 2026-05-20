Πολυάριθμη δύναμη της αστυνομικής φρουράς της Βουλής επιστρατεύθηκε με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη από τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Μάλιστα είναι τέτοια η επιφυλακή και η κινητοποίηση που επέδειξε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων, που οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί έξω από την αίθουσα της Γερουσίας, όπου συνεδρίαζε η Επιτροπή, απαγόρευαν την παραμονή των κοινοβουλευτικών συντακτών ακόμα και στον διάδρομο!

Στην ερώτησή τους αν είναι εντολή του Φρουράρχου, η απάντηση που έλαβαν αρμοδίως από την επικεφαλής αστυνομικό, η οποία δεν δίστασε να επικαλεστεί τον βαθμό της -«δεν είμαι αστυνόμος, αλλά αστυνομική διευθύντρια…», είπε στους διαμαρτυρόμενους δημοσιογράφους δείχνοντάς τους τον δρόμο της απομάκρυνσης από τον χώρο- ήταν ότι …«δεν είναι υποχρέωσή μου να απαντήσω».

«Απειλή» οι δημοσιογράφοι;

Το ερώτημα είναι γιατί τέτοια υπερκινητοποίηση για τον διοικητή της ΕΥΠ και αν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι καλύπτουν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, θεωρήθηκε ότι αποτελούν «απειλή» για την …ασφάλειά του παραμένοντας στον διάδρομο!

Και επειδή κάποια μέλη της φρουράς επιδεικνύουν ενίοτε υπερβάλλοντα ζήλο έναντι των δημοσιογράφων, ας τους ενημερώσει κάποιος ότι η παρουσία των κοινοβουλευτικών συντακτών στους χώρους του Κοινοβουλίου, όπου βρίσκεται και η αίθουσα που τους έχει παραχωρήσει η Βουλή, συνδέεται με την δημοσιότητα και ανάδειξη του κοινοβουλευτικού έργου και των δραστηριοτήτων εντός του χώρου της από την εποχή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, κάτι που δεν υπόκειται στην κρίση του εκάστοτε φρουράρχου, ο οποίος αναφέρεται, άλλωστε, στον Πρόεδρο της Βουλής και όχι στην ΓΑΔΑ…

Και όπως είχε πει ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά την κοπή της πίτας των κοινοβουλευτικών συντακτών, «θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους της Βουλής, διότι έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα 35 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, με πόση ευσυνειδησία και εργατικότητα ασκείτε το λειτούργημα του δημοσιογράφου».