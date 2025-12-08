Τα άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στην Κρήτη αναμένεται να έχουν και νομικές συνέπειες για τους συμμετέχοντες σε αυτά. Η ΕΛΑΣ φέρεται να έχει ταυτοποιήσει τους αγρότες που συμμετείχαν στο σπάσιμο της περίφραξης του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, αλλά και εκείνους που αναποδογύρισαν το όχημα της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης».

Το χρονικό των επεισοδίων στην Κρήτη ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ

Από νωρίς το πρωί οι αγρότες της Κρήτης προσπάθησαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Εκεί έπεσαν πάνω σε παραταγμένες κλούβες και περιπολικά της αστυνομίας.

Ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό φραγμό. Αυτό είχες ως αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, που προχώρησαν σε χρήση χημικών. Οι συγκεντρωμένοι που βρίσκονταν στα γύρω χωράφια από το αεροδρόμιο, απάντησαν με πέτρες.

Ανάλογες σκηνές με αυτές στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, εκτυλίχθηκαν και λίγο πριν τον αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στην πύλη του για να διαμαρτυρηθούν και η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να προσεγγίσουν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση, πάλι με χημικά από τις δυνάμεις ασφαλείας και πέτρες από την πλευρά των διαδηλωτών.