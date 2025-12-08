Ηγέτες από επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν την ηγεσία της ΕΕ να κινηθεί γρήγορα αναφορικά με την πρόταση για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι την ίδια περίπου ώρα η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, του κεντρικού χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου τίτλων που έχει έδρα στο Βέλγιο, προειδοποιούσε ότι μια χρήση των παγωμένων κεφαλαίων θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ΕΕ.

Κράτη μέλη πιέζουν για άμεση λύση

Πιο συγκεκριμένα με κοινή τους επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι ηγέτες της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας ανέφεραν πως: «Η στήριξη της Ουκρανίας στη μάχη της για ελευθερία και ανεξαρτησία δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση -είναι επίσης και προς το δικό μας συμφέρον. Πρέπει άρα να κινηθούμε γρήγορα αναφορικά με τις προτάσεις της Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για δάνειο επανορθώσεων στην Ουκρανία».

Δεν υπάρχουν δωρεάν χρήματα για την ΕΕ λέει η Euroclear

Η επιστολή αυτή έγινε γνωστή, την ώρα που σύμφωνα με την Βαλερί Ουρμπέν, την CEO της Euroclear: «Δεν υπάρχουν δωρεάν χρήματα από την Euroclear για την ΕΕ. Είναι χρήματα της Euroclear και συνδέονται με τις αξιώσεις αποζημίωσης της ρωσικής κεντρικής τράπεζας». Σύμφωνα με την ίδια, εάν η ΕΕ προχωρήσει στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, θα προκύψουν πραγματικοί κίνδυνοι για την χρηματοπιστωτική σταθερότητας, αφού όπως υποστήριξε σε συνέντευξή της γερμανική Frakfurter Allgemeine Zeitung, «το δάνειο επανορθώσεων που προτείνεται αποτελεί εντελώς αχαρτογράφητο έδαφος και είναι νομικά αμφισβητήσιμο».

Η πολιτική των ΗΠΑ δημιουργεί δυσαναπλήρωτα κενά για Ουκρανία και ΕΕ

Το ζήτημα αυτό έχει αναδειχθεί σε βασικό ζήτημα για την ΕΕ, αλλά και για την Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει ουσιαστικά τον ρόλο τους στην στήριξη της Ουκρανίας, τόσο ως προς την χρηματοδότηση της κυβέρνησης Ζελένσκι, όσο και ως προς το κομμάτι των εξοπλισμών, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα τεράστιο κενό στην πολεμική προσπάθεια του Κιέβου και ένα τεράστιο πρόβλημα -οριακά υπαρξιακό- στην Ένωση που καλείται να καλύψει το κενό αυτό.